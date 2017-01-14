Trump’ın danışmanı Ay’dan maden çıkarmak istiyor

Donald Trump NASA’nın gözlemlerini Mars’tan Ay’a mı kaydıracak?

Donald Trump’ın NASA için yapacağı planlar hâlâ büyük ölçüde havada kalmış durumda (iklim değişikliği araştırması hariç), ancak bir şey net: NASA’nın özel olarak geliştirdiği ortaklıklar Trump yönetimi sırasında zarar görmeyecek. Trump, başkanlık seçimi özel alan savunucusu ve iş adamı Charles Miller’ı NASA geçiş ekibine atadı.

Miller daha önce NASA’ya ticari alan endüstrisi ile çalışma stratejileri konusunda tavsiyede bulunmuştu. Diğer servislerin yanı sıra başkalarının Uluslararası Uzay İstasyonu üzerinde araştırma yapmasına yardım eden bir şirket olan NanoRacks‘i kurdu. Blue Origin, Virgin Galactic ve Avrupa Uzay Ajansı şirketin müşteri listesinde. Miller, danışmanlık şirketi NextGen Space LLC‘nin başkanlığını da yapıyor ve birçok vasfa sahip.

Miller, Trump’ın geçiş ekibinin bir parçası olarak uzay ajansının ileriye dönük hedef ve politikalarını şekillendirmeye yardımcı olmak için daha köklü NASA uzmanlarının arasına katılacak. Politikaların, her zamanki gibi iş dünyasını destekleyip desteklemeyeceği (NASA’nın Mars’a ulaşabilmek için kendi roketini ve uzay aracını geliştirmeye devam edip etmeyeceği gibi) ya da özel uzay uçuşu şirketleri SpaceX ve Blue Origin’in geliştirdiği daha ucuz yenilenebilir araçları tercih edip etmeyeceği konusu halen belirsiz. Trump, Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile zaten görüşmeler yapıyor.

Ayrıca, NASA’nın 2030’lu yıllarda Mars’a ulaşmaya odaklanıp odaklanmayacağını veya odağın eve biraz daha yakınlaşıp yakınlaşmayacağını görmek için bekliyoruz.

Miller, geçtiğimiz yıl, özel ve uluslararası ortaklıklar sonucunda NASA’nın Ay’da kalıcı ve mürettebatlı bir üs kurmasına %90 daha ucuza fırsat veren bir araştırmaya yön verdi. Ay’ın tabanı, teorik olarak, Ay’ın kraterlerinden suyu çıkarmak ve onu özel şirketlere satmak amacıyla hidrojen ve oksijen roket yakıtına bölmek için kullanılabilirdi. Ay’ın bir benzin istasyonuna çevirilerek bu madenlerin alan araştırması daha ucuz ve daha kolay olması umut ediliyor.

Ay kolonisi savunucusu Newt Gingrich de Trump’a danışmanlık yaparken yeni başkanın Amerikalı astronotları Ay’a geri getirmek isteyebileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Trump’ın iş yanlısı taktikleri; Ay’ı, kâr etmeyi umut eden çeşitli özel şirketlerin ilgi odağı haline getirebilir.

Diğer ticari uzay destekçileri de yakında Trump’ın geçiş ekibine katılabilir. Commercial Spaceflight Federasyonu başkanı Alan Stern (ve Plüton için New Horizons görevindeki baş araştırmacı) ve daha önce NASA’nın ticari uzay taksi programını yöneten Alan Lindenmoyer de, kısa süre içerisinde Trump’ın danışmanlık ekibine dahil olabilir.