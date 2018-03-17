TSK, uydu kontrollü ANKA-S'leri dörtledi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda,” Millî uydularımız üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olan iki adet Anka-S İHA daha Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi” bilgisini paylaştı.

TAI ise bugüne kadar iki adet ANKA-S İHA Sisteminin envantere teslim edildiğini hatırlatarak "14 Mart’ta tamamladığı teslimatlar ile göreve hazır hava aracı sayısını 4’e yükseltti" ifadesine yer verdi.

Millî uydularımız üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olan iki adet Anka-S İHA daha Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. pic.twitter.com/UjSfWF804t — SSM (@SavunmaSanayii) 16 Mart 2018

Böylece TSK'da görev yapan MALE sınıfı Anka-S miktarı dörde yükseldi. TAI'nin toplam 10 adet IHA teslim etmesi gerekiyor.

ANKA-S teknolojisi ile olumsuz şartlara hazır

Aynı anda 6 adet Hava Aracı uydu üzerinden kontrol edilebilecek sistemin bilgi güvenliği ve veri güvenliği en üst düzeye çıkartıldı. Tüm haberleşme sistemlerinde kriptolu veri iletimi sağlanarak, IFF ve Telsiz haberleşmesinde donanımsal kripto kullanıldı. ANKA-S, veri kaydı milli kriptolama çözümü ile korunan tam yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon sahasındaki her türlü zorluğa hazır hale getirildi.

ANKA-S, kalkış meydanından bağımsız acil durum üslerine iniş yapabiliyor, link kaybı durumunda tanımlı meydanlara tam otonom iniş kalkış sistemi ile iniş gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca İHA, kamera güdümlü uçuş modu ve tam otonom uçuş özellikleriyle görev odaklı uçuş yapılabiliyor. Yeni nesil elektro optik/kızıl ötesi kamerayla teşhis, takip ve işaretleme görevlerinin icrası, MAK görevi ve telsiz rölesiyle hava-yer/yer-yer haberleşme desteği sağlanıyor.