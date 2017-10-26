TÜBİTAK yazılım bağımlılığına 'format' atacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin yaptığı açıklamada, dijital ortamda hazırlanan belge ve dosyaların bir formatı olduğunu ve bunlar üzerinde işlem yapabilmek için belirli programlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. -

Örneğin, Microsoft Office'te hazırlanan bir çalışmanın "doc" ya da "docx" formatında biçimlendirildiğine işaret eden Ergin, bu formatların açık kaynaklı geliştirilmiş LibreOffice, OpenOffice ya da başka geliştiricilerinin geliştirdiği yazılımlarda açılmak istendiğinde zorluklar yaşandığını vurguladı. Ergin, şöyle devam etti:

"Bu durum bize şöyle bir bağımlılık getiriyor: Microsoft Office'te hazırlanmış dokümanları açmak istiyorsanız bu yazılımı almanız ve yıllık lisans ücreti ödemeniz lazım. Bir power point gösterimi yapacaksanız, hesaplama tablosu hazırlayacaksanız ya da bir doküman hazırlayıp sunacaksınız belirlenmiş Open Document Format (ODF-Açık Belge Formatı) gibi dünya çapında standartlar var. Buna geçtiğimiz takdirde ofis yazılımlarında Microsoft ya da Mac bağımlılığımızı minimize etmiş olacağız."

"Office formatlarını artık reddedeceğiz"

TÜBİTAK olarak bu konuda inisiyatif almaya karar verdiklerini belirten Ergin, şunları kaydetti:

2018'in ortasından itibaren TÜBİTAK ile yapılacak bütün yazışmalarda ve bilgi formatlarında office formatlarını artık reddedeceğiz. Bundan sonra açık doküman formatına geçtiğimizi ilan edeceğiz

Ergin, ofis yazılımlarının belli markalarla anılır hale geldiğine dikkati çekerek, "Bağımlılık getiren yazılımların yerine ikame bir şeyler koymamız lazım. O yüzden açık doküman formatına geçip, etrafımızı da bu formatı kullanmayı teşvik edeceğiz." dedi.