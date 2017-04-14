TÜBİTAK'ın 'Kanatlı Güdüm Kiti' göreve hazır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen söz konusu projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti'nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını ve sınır ötesi operasyonlarda aktif kullanıldığını anlatan Özlü, bunun ardından Kanatlı Güdüm Kiti'nin de yerli imkanlarla geliştirildiğini söyledi.

Özlü, Kanatlı Güdüm Kiti'nin, ocakta F4 2020 uçaklarına, mart ayında ise F 16 savaş uçaklarına ilişkin sertifikasyon işleminin başarıyla tamamlandığını söyledi.

"Hedefte yüksek imha sağlıyor"

Söz konusu kitin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Özlü, "Milli olarak geliştirilen ve üretilen Kanatlı Güdüm Kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 250 ve 500 kilogramlık genel maksat bombalarını, havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara dönüştürüyor. Güdüm kitleri ailesinin yeni üyesi olan Kanatlı Güdüm Kiti'nin, uçuş menzili 110 kilometreyi buluyor. Bu menzil ve vuruş yeteneği sayesinde Kanatlı Güdüm Kiti kullanan savaş uçaklarımız, tehdit bölgesine hiç girmeden hedeflerini taarruz ederek bertaraf edebiliyor." diye konuştu.

Özlü, kitin, uzun menzil için herhangi bir itki sistemine ihtiyaç duymadığına dikkati çekerek, "Kit, atış irtifası ve hızıyla kazandığı enerjiyi, sahip olduğu dış geometrisini en verimli şekilde kullanarak, uzun menzile dönüştürüyor. Benzer sınıftaki güdümlü mühimmatlar içinde en uzun menzille fark yaratan Kanatlı Güdüm Kiti, hassas vuruş özelliğini Ataletsel Navigasyon Sistemi ve Küresel Konumlama Sistemi'nin bütünleşik güdüm kabiliyetinden alıyor. Hedefini 6 metrenin altında hassasiyetle vuran kit, hedefte yüksek imha ve hedef dışında da düşük yanal hasar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti ile terörle mücadelede önemli başarılar kaydedildiğinin altını çizen Özlü, kitlerin teknoloji transferi yoluyla farklı savunma sanayi üretici firmalarınca seri olarak üretildiklerini kaydetti.

Özlü, SAGE'nin kit projelerinde kazandığı "Ar-Ge'den Seri Üretime" dönüşüm süreci tecrübelerini ilerletmek istediklerini ve bunu da Kanatlı Güdüm Kiti üretimlerine yansıtmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu amaçla Kanatlı Güdüm Kiti tasarım ve geliştirme sürecinin son aşamasında, Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve SAGE'nin teknoloji transferi ve sanayileşme faaliyetlerini gerçekleştirdiğini aktaran Özlü, çalışmaların sonunda geçen yıl haziran ayında düşük seviyeli ilk üretimin başlatıldığını anlattı.

Başarılı gelişim ve üretim sürecinin ardından Kanatlı Güdüm Kiti ilk parti teslimatlarının mayısta yapılacağını bildiren Özlü, seri üretim çalışmaları için üretici sanayi kuruluşun belirlendiğini ve sözleşme aşamasına gelindiğini söyledi. Böylece Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek Kanatlı Güdüm Kiti için "Ar-Ge'den seri üretime dönüşüm sürecinin tamamlanmış olacağına işaret eden Özlü, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısını artıracak atılımlar yapmaya devam edeceklerini vurguladı..