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Türk bilim adamından büyük başarı

Denizli’nin Kanada’daki gururu Prof. Dr. Yusuf Altıntaş, British Columbia Üniversitesi’nin seçkin akademisyenleri arasına girdi.

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Denizlili bilim adamı, Kanada’da seçkin akademisyenler arasına girdi.
 
Denizli’nin Bekilli ilçesinde doğup büyüyen, British Columbia Üniversitesi’nde 1986’dan buyana bulunan Makine Mühendisi Prof. Dr. Yusuf Altıntaş, ödüle doymuyor.
 
Altıntaş, daha önce Kanada Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk Türk Mühendis akademisyeni, Mühendisler Odaları tarafından Kanada’nın en iyi mühendisi, Uluslararası İmalat Mühendisliği Akademi’sinin ilk Kanada’lı ve Türkiye’li başkanı, Almanya’nın imalat araştırmacılarına verdiği en seçkin ödülü olan Georg Schlesinger madalyası, Stuttgart ve Budapeste Üniversitelerinden onursal doktoralar, ve epey enternasyonal ödüller alarak Denizli ve Türkiye’ye gurur yaşatmıştı.
2013 yılında da TÜBİTAK Özel Ödülü’nden aldığı tüm parayı Denizli’nin Bekilli İlçesindeki Üniversite öğrencilerine bağışlayan Altıntaş’ın mazisi başarılarla dolu.
 
Dünyanın en büyük üniversitelerinde kitapları okutulan Altıntaş, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
 
British Columbia Üniversitesi’nin seçkin akademisyenleri arasına girmeyi başaran Altıntaş, Üniversitesinin mühendislik fakültesinin en seçkin akademisyen ünvanını aldı.
 
Eşi Nesrin Altıntaş, oğlu Hasan Altıntaş ve yeğeni Hasan Altıntaş’ın katıldığı törene Türkiye’nin Kanada Başkonsolosu Anıl Inal da katıldı.

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