Türk bilim insanından önemli buluş

Gemi yüzeylerinden, duş başlıklarına, kaya yüzeylerinden dişinizin üzerine kadar heryerde var olan biyofilmler üzerinde yaşayan bakterilerin, biyofilm üzerinde yaşayan tüm bakteriler ile iletişim kurabildikleri farkedildi.

Bu iletişim yöntemi sayesinde milyarlarca bakteriden oluşan bir koloninin mikrobik bir beyne sahipmişçesine hareket edilebildiğini ortaya koyan uzmanlar farklı bakteri kolonilerinin koordine bir biçimde hareket edebilmek için iletişim kurabiliyor olabileceğini de iddia etti.

Keşif, ABD’deki San Diego Üniversitesi bilim insanlarının biofilm adı verilen bakteri kolonilerinin belli bir boyuta ulaştıktan sonra bir dizi periyodik döngü kapsamında büyümeye devam ettiğini ortaya çıkartmasının ardından geldi.

Araştırmacılar voltaja duyardı floresan boya kullanarak yaptıkları incelemelerde bakterilerin birbirlerine iyon adı verilen elektrik yüklü potasyum parçacıkları gönderdiğini ve bu şekilde iletişim kurduğunu tespit etti.

Uzmanlar bu sistem sayesinde koloninin merkezinde bulunan bakterilerin dış çeperlerde bulunanlara “aç olduklarını” haber verebildiğini ve bu haber alan bakterilerin de bölünerek çoğalmayı bırakarak besinlerin koloninin ortasındaki aç hücrelere ulaşmasına izin verdiğini gördü.

Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Dr. Gürol Suel, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında “Aynı beynimizdeki nöronlar gibi bakterilerin de elektrik sinyalleri ile iletişim kurmak için iyon kanalları kullandığını tespit ettik. Biofilmler içinde bulunan bakteri topluluklarının mikrobik bir beyin gibi davrandığını gördük” dedi.

Dr Süel, bu keşfin bakterilerle olan savaşta, özellikle de antibiyotiklere karşı direnç sahibi olan bakterilerin sayısının arttığı günlerde, insanlara yeni bir üstünlük sağlayabileceğini belirtti.