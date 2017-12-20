Türk hackerlardan İsrail'e şok!

İsrail’in Kudüs’ü başkent olarak görmesinin ve ABD başkanı Trump’ın açıklamalarına karşılık, Cyber-Warrior Akıncılar hack grubu İsrail’e siber saldırılar düzenliyor.

Cyber-Warrior’a bağlı Akıncılar Türk hack grubu, İsrail’in Filistin’deki sivil saldırılara karşı tepki olarak yüzlerce İsrail’e ait bir çok devlet ve kurum sitesine siber saldırı düzenledi. Aralarında İsrail güvenlik sistemleri, İlTV haber sitesi ve İsrail Şefa Amr Belediyesi de içinde olduğu bir çok siteye operasyon ile siteleri hacklediler.

Cyber Warrior Akıncılar hack grubu siber saldırı düzenlediği anın videosunu paylaştı. İsrail’İn güvenlik kameraları sistemine sızıp sistemi hackleyen Akıncılar o anın videosunu paylaştı.

Siber saldırılarının devam ettiğini belirten ünlü Türk Akıncılar Hacker Grubu, hackledikleri sitelere İngilizce ve Türkçe şöyle yazdı:

* Özgür KUDÜS için, Özgür El Aksa için, Özgür Kubbet-üs Sahra için ''Filistin Özgürleşmedikçe İntifadanın Bitmesi Düşünülemez.

* BİZ VAROLDUĞUMUZ SÜRECE KUDÜS DÜŞMEYECEK...

* Cennet Mekân Sultan Abdülhamid Han

* Biz OSMANLIYIZ, Biz TÜRKİYEyiz, Biz AKINCILARız...

Akıncılar hack grubu daha önce de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Jewish Press isimli İsrail haber sitesi tarafından tehdit edilmesinden sonra yüzlerce İsrail internet sitesine siber saldırıda bulunarak bu sitelere Hakan Fidan'ın resmini koymuştu.

İsrail ve ABD’deki bazı medya mensuplarının MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında kara propaganda yaptığını savunan hacker grupları, son olarak Jewish Press’de Yori Yanover imzası ile çıkan bir makalede Hakan Fidan’ın açıkça tehdit edilmesine bu internet sitelerine karşı siber saldırıda bulunmuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cyber-Warrior Akıncılar Grubu, "Kudüs bizimdir, Mescid-i Aksa bizimdir. Allah’ın izniyle İsrail ve ABD sitelerine Kudüs mesajıyla gereken cevabı sanalda vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.