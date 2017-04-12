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Türk Telekom ‘İnternetsiz ev kalmasın’ diye ilk adımı attı

Türk Telekom, ‘internetsiz ev kalmasın’ seferberliğinin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için yeni internet paketini, internet sağlayıcılara ücretsiz açtı.

  • YELDA ŞUMNULU
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Türk Telekom, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Türkiye’de tek bir vatandaşın bile internet erişiminden mahrum kalmaması için başlattığı ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliğine tüm ülkeyi kapsayacak büyük bir kampanya ile destek verdi. 

HEDEF DAR GELİRLİLER

Türkiye’de internet hizmeti satan şirketlerin altyapı tedarikçisi olan Türk Telekom, kar amacı gözetmeden ve tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunduğu; 4 Mbps’e kadar Limitsiz 20 GB AKN’li yeni internet paketini şirketlere açarak onları da ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliğine davet etti. İnternet hizmeti veren daha fazla sayıda şirketin seferberliğe katılmasına olanak sağlayacak bu kampanya ile işletmeciler, sadece maliyet ve vergileri ücretlendirecekleri minimum tarifelerle seferberliğe destek verebilecekler. Türkiye’nin dijital dönüşümü adına bir milat olması beklenen seferberlik, internet hizmetinden yararlanamamış haneleri internet ile buluşturmayı hedefliyor. ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’  seferberliğine destek olmayı kurumsal sosyal sorumluluğu olarak gören Türk Telekom, Toptan Satış kanalı üzerinden vereceği bu büyük destek ile tüm Türkiye’deki dar gelirli internetsiz hanelerin internet erişimine kavuşması adına büyük bir adım atmış oldu. 

Şirketleri davet ediyoruz

Türk Telekom Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Yıldırım “Türk Telekom olarak artık elektrik ve su kadar önemli bir ihtiyaç haline gelen internetin, toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olmasını sağlamayı kurumsal sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu bağlamda bireyler arasındaki dijital uçurumu kapatmayı ve toplumun tüm kesimlerini evrensel bilgi toplumunun nimetlerinden faydalandırmayı amaçlıyoruz. 

ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Sayın Bakanımızın başlattığı ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliğini çok önemsiyoruz. Bunun için de seferberliğe ilk yanıtı vererek ülkemizdeki tüm internet hizmeti satan şirketleri de bu seferberliğe davet ediyor; bu amaçla altyapımız üzerinden hazırladığımız yeni 4 Mbps’e kadar Limitsiz ve 20 GB AKN’li internet paketini ücretsiz olarak onların hizmetine sunuyoruz. Bu şekilde tüm paydaşlarımızın, dar gelirli ve internetle tanışamamış vatandaşlarımıza yönelik hesaplı internet paketleri sunmalarının önünü açıyoruz” dedi.

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