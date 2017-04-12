Türk Telekom ‘İnternetsiz ev kalmasın’ diye ilk adımı attı

Türk Telekom, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Türkiye’de tek bir vatandaşın bile internet erişiminden mahrum kalmaması için başlattığı ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliğine tüm ülkeyi kapsayacak büyük bir kampanya ile destek verdi.

HEDEF DAR GELİRLİLER

Türkiye’de internet hizmeti satan şirketlerin altyapı tedarikçisi olan Türk Telekom, kar amacı gözetmeden ve tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunduğu; 4 Mbps’e kadar Limitsiz 20 GB AKN’li yeni internet paketini şirketlere açarak onları da ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliğine davet etti. İnternet hizmeti veren daha fazla sayıda şirketin seferberliğe katılmasına olanak sağlayacak bu kampanya ile işletmeciler, sadece maliyet ve vergileri ücretlendirecekleri minimum tarifelerle seferberliğe destek verebilecekler. Türkiye’nin dijital dönüşümü adına bir milat olması beklenen seferberlik, internet hizmetinden yararlanamamış haneleri internet ile buluşturmayı hedefliyor. ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliğine destek olmayı kurumsal sosyal sorumluluğu olarak gören Türk Telekom, Toptan Satış kanalı üzerinden vereceği bu büyük destek ile tüm Türkiye’deki dar gelirli internetsiz hanelerin internet erişimine kavuşması adına büyük bir adım atmış oldu.

Şirketleri davet ediyoruz