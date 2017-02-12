Türk Telekom ve Argela’dan 5G’de dünyada bir ilk

Argela’nın, 5G şebekelerinin temel yapı taşlarından biri olan programlanabilir radyo erişim ağı (RAN) ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiği ve 5G standartlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan ilk radyo erişim ağı mimarisi ProgRAN, Türk Telekom’un LTE-A şebekesinde test edildi. Böylece radyo erişim ağı üzerinde ağ dilimleme çözümü dünyada ilk kez ticari bir LTE-A ağında gösterilmiş oldu. İstanbul’un en önemli iş merkezlerinden Maslak’taki belirli bir bölgeyi kapsayan testin, yakın zamanda Ankara’da da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

MASADAN AMELİYAT

Argela’nın ProgRAN çözümü 5G ile çalıştığında pek çok şey de mümkün hale gelecek. Örneğin İstanbul›daki bir doktor, Türkiye’nin herhangi bir ilindeki ameliyatı o ile gitmeden çalıştığı hastaneden yapabilecek.