Türkiye uzayda da büyüyor

AA muhabirinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme 3 gözlem uydusu bulunuyor. Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme ihtiyacını karşılarken Göktürk 1, Göktürk 2 ve Rasat gözlem yapıyor.

Türkiye, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngede uydu hizmeti veriyor. 42 ve 50 derece doğu yörüngelerini Türksat uyduları kullanırken, 31 derece doğu yörüngesinde kiralık uydu yer alıyor. 31 derece doğu yörüngesine kiralık uydu yerine Türkiye'ye ait uydunun yerleştirilmesi planlanıyor. Türksat 5A bu amaçla yapılıyor. Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak. Tedarik süreçleri devam eden bu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen firmalarından Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya'dan Mitsubishi Electric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral teklif verdi.

Teknik açıdan yeterli görülen bu üç firmadan, mali ve yerli katkı anlamında en iyi teklifi veren Airbus D&S ile 9 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Global SatShow'da sözleşme imzalanacak. Sözleşmenin hemen ardından uyduların üretimine başlanacak. Türksat 5A'nın 2020'de, Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Ankara'daki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapımı devam eden Türksat 6A'nın ise 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

Üç haberleşme uydusunun hizmete girmesiyle Türkiye'nin uzaydaki haberleşme uydusu sayısı 6'ya yükselecek. Böylece Türkiye, Asya'da Türk Cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verebilecek.