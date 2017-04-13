Türkiye'nin ilk 3D makinesini üretti

Amerika, Almanya, Çin, bir de Türkiye... Bugün dünyada yarı iletken üretebilen sadece 4 ülke ve 4 firma var. Ermaksan, bir makineci ve 4 lazer çip üreticisinden biri. Şirket, ürettiği saç işleme makineleri için ithal etmek zorunda olduğu lazer çipi, hiçbir teşvik almadan kendi bünyesinde geliştirdi. Burada da kalmadı, yarı iletken teknolojisinin üzerine lazer teknolojisini ekledi; şimdi de Türkiye’nin ilk 3D makinesini üretmeye başladı. Ermaksan’ın vizyoner ikinci kuşağı Ahmet Özkayan, “Bu, parçaların yurtdışından alınıp bir araya getirildiği bir ürün değil; hem yerli hem de milli” dedi.

Lazer çip, lazerin ana kaynağı. Ermaksan, bu teknolojiyi ana kaynağına kadar inerek “millileştirdi”. En küçük yongadan güçlü bir rezonatöre geçişi hayata geçirdi Ermaksan. “Şu anda kendi lazer kesme makinelerimizde kullandığımız rezonatörleri de biz üretiyoruz. Makinelerde rezonatör olarak ihraç da ediyoruz. Hedefte çipleri de tüm dünyaya satabilmek var.” Yeni projeleri bir adım daha ilerisi... Dünyada trend olan 3D teknolojisine geçtiklerini anlatan Özkayan, bu makineleri üretebilmelerinin, lazer teknolojisine hakim olmaları sayesinde olduğunu vurguladı. “Lazer teknolojisi zaten bende. Üzerine bir adım daha atıyoruz, yurtdışına bağımlı olmayan özgün 3D makineyi üretiyoruz.” Ermaksan yine iddialı, 3D makinesinde kullanılan hammaddeyi de kendi bünyesinde üretecek.

Üretimin şekli değişecek

Sadece gelişmiş ülkelerde üretilebilen bir makine bu. Önümüzdeki dönemde Türkiye’ye çok sayıda 3D makinenin gireceğini, bu yeni teknolojinin bu topraklarda üretilebilir olmasının fiyatları regule edeceğini anlattı Özkayan. Bu yıl sonu fuara katılıp sonra makineleri satışa çıkaracaklar. Özkayan şöyle devam etti: “Bir tablo düşünün, makine bu tablonun üzerine titanyum tozu seriyor, lazer üzerinden geçiyor, bir kat daha seriyor tozu, lazer üzerinden geçiyor, bu böyle devam ediyor. Süreç tamamlanınca bir kafatasının parçası ya da Sikorski’nin pervanesinin ucu tam istenen ölçüde çıkıyor. Bu makine bilinen tasarım yöntemlerini değiştiriyor. Her bir parçayı petek petek, içi boş olarak üretebiliyorsun. Hafifl etirken güçlendiriyorsun. Üretim de değişecek tasarımla birlikte. Örneğin arabalar hafifl eyecek.”

Teknoloji yolculuğunda hızla ilerliyor Ermaksan ancak Ahmet Özkayan ana omurganın her zaman makine üretimi olacağını belirtti. Neden mi? Yanıtında Ermaksan’ın bu noktaya ulaşabilmesinin sırrı da gizli: “Ben makinelerimde kendi ürettiğim çipleri kullanıyorum; bu sayede kendi kendimin müşterisi oluyorum. Çipi kendim geliştirdiğim için makinelerimde rekabetçi üstünlüğümü sürekli geliştiriyorum. Dışarıdan teknoloji alıyorsanız, yeniliklerinizi söyleyip ona uygun bir kontrolör almalısınız. Bu, bilginizi rakibe kaptırmanıza neden oluyor. Biz, teknolojimizi kendimiz geliştirerek üretimde devamlılığı sağlıyoruz.”