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Türkiye’nin ilk jet motorlu yüksek hızlı hedef uçak sistemi: Şimşek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu yüksek hızlı hedef uçak sistemi olan Şimşek programı geliştirme süreci, başarıyla devam ediyor.

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Şimşek, alt aviyonik yazılımları tamamen TAI tarafından geliştirilen sistem, AKANA ve TAI firmaları tarafından tasarlanıp üretilen fırlatıcı ile fırlatılırken, TEI tarafından geliştirilmiş olan Türkiye’nin ilk yerli jet motoru TJ90 motoruyla uçuruldu. Ataletsel ölçüm birimi olarak Karel firmasına ait özgün EGI ve Tualcom firmasına ait milli veri linki ile testleri başarıyla tamamlandı.
 
Milli çözümlerle ürünün desteklenebilir özellikleri artırılıyor

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