Türkiye'nin küp uydusu UBAKUSAT, SpaceX Falcon 9 Roketi ile Uzay İstasyonu'na gönderildi

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Dragon kargo kapsülünü Falcon roketiyle uzaya yolladı.

Yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsül 23:30'da (TSİ) da Florida eyaletindeki Cap Canaveral Hava Üssü'nden fırlatıldı.

SpaceX, NASA adına UUİ'ye yaptığı 14. kargo nakliyatı olan seferde kullanılmış bir roket ve kapsül kullandı. Misyonda kullanılan Falcon roketi ve Dragon kapsülü, önceki kargo misyonunda kullanıldıktan sonra Dünya'ya geri dönmüştü.

2.700 kilogramlık yük içerisinde Uzay İstasyonu'na deney ve ihtiyaç malzemeleri taşınıyor. Ayrıca farklı ülkelere ait, istasyondan fırlatılmak üzere gönderilen küp uydular da bulunuyor. Bunlardan biri de Türkiye'ye ait UBAKUSAT uydusu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (HUTGM) Japon uzay ajansı (JAXA) ile işbirliği çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (İTÜ-USTTL) sorumluluğunda üretilen mini uydu, Falcon 9 roketinin taşıyacağı Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) getirildikten sonra, astronotlar tarafından uzaya bırakılacak.

UBAKUSAT'ın özellikleri

İTÜ yetkilileri, yaklaşık 3 kg ağırlığında, 10X10X34 cm boyutlarındaki ve ses verisi aktarımında kullanılacak küp uydunun geliştirilmesinde insan emeği hariç sadece donanım için yaklaşık 100.000 dolar harcandığını kaydettiler.

İki ülke arasında varılan anlaşma uyarınca, uydunun 250 bin avro civarındaki fırlatma bedeli Japon Hükümeti tarafından karşılanacak.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi yetkilileri, uydunun UUİ’den uzaya bırakılacak olması nedeniyle yörünge ömrünün 6-12 ay arası olacağını, bu sürenin UUİ’nin bulunacağı irtifa ve Güneş’in radyasyon etkinliğine bağlı olarak değişeceğini vurguluyorlar. UUİ’nin irtifası ne kadar yüksek, güneşin etkinliği ne kadar az olursa uydunun ömrü o kadar uzun olacak.