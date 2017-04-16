Türkiye'nin siber ordusu!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) düzenlediği yarışmada dereceye giren hacker’lardan bazıları, BTK’da Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde (USOM) işe girerek siber güvenlik ordusunda görev yapmaya başladı. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre devletin ‘beyaz şapkalı hacker’ları, isimlerini ve yüzlerini gizleyerek hikâyelerini anlattı.

KADIN HACKER DA VAR

Siber Yıldız yarışmasında ‘Kırmızıbeyaz’ nick’iyle yarı- şan siber güvenlik uzmanı, bu sektörde kadınların da var olabileceğini gösterdi. Hacker dünyasında pek fazla kadın olmadığına dikkat çeken Kırmızıbeyaz, “Kadınlar, kendini geri plana atıyor. Azimle her fırsatı değerlendirerek kendimi geliştirmek istedim” dedi. Kırmızıbeyaz, teknik açıdan öğrendiği bilgileri ülke için kullanmak istediğini söyledi.

"PARANOYAK GİBİ YAŞIYORUZ"

‘Hltygr’ nick’iyle yarışan hacker, maaş motivasyonu olmadan BTK’ya başvurduğunu ifade etti. Genç hacker, lisede ağabeyinin yardım talebi üzerine bu konuya ilgi duymaya başladığını belirterek, şunları dile getirdi: “Bu alanda yeraltı denilen tarafta yetiştim. Güvenlik zafiyetlerine yönelik tecrübelerimi bu tarafa taşıyacağım. Milli duygularla pek çok siber saldırıya katıldım. Dünyaca ünlü bir e-ticaret sitesinin sistemine girerek, yasak olmasına rağmen kredi kartı bilgilerinin saklandığını gördüm. Başka bir hacker olsa o kart bilgilerini kullanırdı. Biz ise siteyi uyardık. Günlük hayatı- mızda kesinlikle paranoyak gibi yaşıyoruz. Kendi güvenliğimizi had safhada tutuyoruz.”

USOM UZMANLARI DA KONUŞTU

BTK’’nın deneyimli USOM uzmanları da önemli bilgiler verdi. Bir hacker’ın dünyayı değiştirmesinin mümkün olduğunu kaydeden bir USOM uzmanı, “Hack’lenmeyecek sistem yoktur” diye konuştu. Uzman, kendileri gibi hacker olan diğer gençleri de uyararak, “Bir kamu kurumunda zafiyet tespit etti- ğinizde, o kurumu hack’lemek yerine bize bildirin. O kurumu hack’lemek vatanseverlik olmaz, aksine zarar verir” ifadesini kullandı. USOM uzmanı, hacktivistler olanak bilinen ‘gri şapkalı hacker’ların politik amaçlarla hack’leme yaptığını anlattı.

USOM’a çok farklı ihbarlar geldiğini vurgulayan başka bir uzman da “Kız arkadaşımın Facebook’unu ele geçirmem lazım, yardım edin’ diyen de var, hack’lenen Facebook’unu geri almak için yardım isteyen de... Ancak bu bizim görevimiz değil” dedi.

UZMANLARDAN UYARILAR

USOM uzmanları, siber güvenlik konusunda şu uyarılarda bulundu:

Sahte web sitesi ve e-mail’lere dikkat edin. Her linki tıklamayın.

Hacker’lar, sizin bastığınız tuşları kopyalayan programlar kullanıyor. Size gelen her mail’i ya da programı onaylayıp indirmeyin. Önlem almadıkça 20 haneli şifre koysanız da yararı olmaz.

Ücretsiz olduğunu düşünerek her Wi-Fi’yi kullanmayın.

Eve gelen konuklarınız için “misafir ağı” oluşturun. Bu ağı, misafirinizin her siteye girmemesi için kısıtlayın.

Wi-Fi’niz kullanılarak suç işlenirse, sorumlu siz olursunuz. n İnternetten alışveriş için sanal kart oluşturun, internet bankacılığı için de sanal bilgisayar yaratın.

Gizli soruya asla gerçek yanıt vermeyin. Hacker’lar sabırlıdır, sizin hakkınızda aylarca araştırma yapar.

Sosyal medya hesaplarınıza girişte SMS’li doğrulama sistemini kullanın.

İnternetten ücretsiz dizi ya da film izlemeyin.

Sesli komutla çalışan uygulamalar ortam dinlemesi yapar. Bu uygulamaları devre dışı bırakın.

Mobil uygulamaların diğer bilgilerinize erişim isteklerini kabul etmeyin.