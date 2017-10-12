Twitter'dan tweet'leri daha sonra okumanızı sağlayacak yeni özellik

Çoğu kullanıcı tweet'leri hızlı bir şekilde okunmakla birlikte, birçok kişi ise hala daha derinlemesine incelemeye layık olanlardan tasarruf etmenin bir yolunu istiyor. Twitter bunun için "Save for later" yani "Daha sonrası için kaydet" düğmesi üzerinde çalışıyor. Twitter’dan yapılan açıklamaya göre bundan sonra istenilen tweeti sonrası için kaydetmek mümkün olacak. Kaydedilen tweetle ise beğeniler gibi herkese açık olmayacak, bu alanı sadece kullanıcılar görecek

Twitter ürün müdürü Jesar Shah, platformda bu özelliği açıkladı ve olayda yarattığı prototipin hızlı bir demosunu yayınladı.

Hi Twitter! Many of you (especially in Japan!) have said you’d like to be able to easily + privately save Tweets for later. Right now, people bookmark Tweets by liking, DM-ing to themselves, or Retweeting. But this could be easier. https://t.co/iQ9W9mB1uV — jesar 💭 (@jesarshah) 9 Ekim 2017

Görünüşe göre, tweet'lerin sağ alt kısdaki "DM yoluyla gönder" simgesini taşma menüsüyle değiştirmeyi planlıyorlar. Bu menü hem "DM yoluyla paylaşım" hem de gelecekteki "Yer İşaretine Ekle" özelliklerini barındıracak, ancak son sürüm farklı bir form alabilir. Yer İşaretlerine eklenen tüm tweetler daha sonra ayarlar listesinden erişilebilir. Shah ayrıca, kullanıcıların şu anda DM aracılığıyla kendilerini beğenerek veya kendilerine tweet göndererek yaptıklarını açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Twitter bazı kullanıcılar için karakter limitini 140'tan 280'e çıkaracak. Ayrıca daha kolay okuma sağlamak için koyu bir tema ve bir tweet zinciri oluşturmak için Tweetstorm özelliklerini hayata geçirmişti.