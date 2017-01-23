Uçak bakım parçalarının yerlisini daha ucuza üretti

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki Yazılımkule'de genç girişimci tarafından kurulan bir firma, Boeing ve Airbus uçaklarının bakımında kullanılan parçaları, ithal benzerlerinden yüzde 60 ila 75 daha ucuza, yerli üretti.

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bölümü'nden 2010 yılında mezun olan Fatih Tunca (30), çeşitli havacılık şirketlerinde çalıştıktan sonra "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno Girişim Sermayesi Desteği" kapsamında kabul edilen "Havacılık Bakım Sektörü için Yedek Parça Geliştirilmesi" iş fikriyle 2015 yılında "BDH Bilim Deney Havacılık" isimli şirket kurdu.

Eskişehir'in havacılık sektörü açısından önemli sanayi ve eğitim yapısından yararlanan Tunca, iki yıllık çalışması sonunda Boeing ve Airbus uçaklarının olmazsa olmaz malzemeleri olan "devre anahtarı koruyucu kapakları", "pitot-tube koruyucu kapakları", "static port koruyucu kapakları", "kabin içi ve dışı levhalar"ı benzerlerinden yüzde 60 ila 75 arasında daha ucuza, tamamen yerli olanaklarla üretti.

Yurt dışındaki fiyatların yarısından daha ucuz

Tunca yaptığı açıklamada, öğrenim gördüğü sırada staj döneminde çeşitli havacılık firmalarının bünyesinde bakım için kullanılması zorunlu olan malzemelerin yurt dışından ithal edildiğini gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine mezun olduktan sonra ithal edilen ürünlerin yerlisini üretmek için 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle firma kurduğunu anlatan Tunca, "Kabin içinde uçakta yolcuları yönlendiren plakartları, uçağın uçuş hızının hesaplanmasından kullanılan pitot-tüpünün korunması için kaplamaları, devre anahtarı koruyucularını tamamen yerli olarak ürettik. Söz konusu malzemelerin sağlanması için ithal edilmesi gerekiyordu. Bundan sonra bu talepler yerli olarak sağlanacak. Boeing 737-800 ve Airbus A320 uçaklarına yönelik tasarımlar yaptık. Ürünlerimizin boyutlarını istenilen uçağa göre adapte edebilecek şekilde üretim yapabiliriz.

Pitot-tüpünün korunmasında kullanılan kaplamaları sadece ABD ve Kanada üretiyordu. Bunları ilk kez tamamen yerli olarak yaptık. Uluslararası havacılık standardını belirleyen kuruluşların onayıyla ortaya çıkarttığımız ürünlerimizi yurt dışındaki maliyetlerin yüzde 60 ila 75 arasında değişen ucuzlukta yaptık. THY, SunExpress, Corendon Airlines ve Onur Air'e parça üretiyoruz" ifadelerini kullandı.