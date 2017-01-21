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Uzay'da yetişen ilk çiçek

Uluslararası Uzay İstasyonu astronotlarından Scott Kelly, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzayda yetiştirilen çiçeğin ilk kez açtığını duyurdu.

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NASA'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda açılan çiçeğin zinya (zinnia) çiçeği olduğu belirtildi.
 
Mars ve diğer gezegenlere yapılacak derin uzay görevlerinde astronotların gıda ihtiyacını karşılama programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yetiştirilen 'uzay sebzeleri' ilk kez geçtiğimiz ağustos ayında denenmişti.
NASA astronotları Scott Kelly ve Kjell Lindgren ile Japon astronot Kimiya Yui, yerçekimsiz ortamda yetiştirilen marulu tadan ilk insanlar olmuştu. Sebze biriminde ekilen ve kırmızı, yeşil ve mavi LED ışıkları altında yetişen marulların yenmeyen kısımları ise analiz edilmesi için dondurularak kargoyla Dünya'ya gönderilmişti.
 
Amerikalı astronot Scott Kelly, uzayda yetiştirilen ilk çiçeğin fotoğrafını resmi Twitter hesabından paylaştı. Kelly, "Uzayda yetiştirilen tarihin ilk çiçeği görücüye çıktı" dedi.
 
Uzay bitkilerini yetiştirme sürecindeki en büyük sorun olarak, yapraklarında üreyerek çoğalan bakteriler gösteriliyor. Bakterilerin, bağışıklık sistemi zayıf insanlarda ciddi hastalıklara yol açabileceği ifade ediliyor.
 

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