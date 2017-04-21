Uzaydaki küçük uydularda büyük tehlike

Uzayın yakın çevremizdeki bölümü, iyi niyetlerle gönderdiğimiz uydular ile dolu. Ama bu büyük bir problemin de oluşmasına neden oluyor. Örneğin 1.5kg'dan daha hafif olan, oldukça küçük uydular CubeSat cihazları, ilk olarak 2006 yılı Aralık ayında uzaya gönderilmişlerdi ve son yıllar içerisinde özellikle telekomünikasyon firmaları tarafından oldukça etkili bir seçenek olarak kullanılıyor. Ancak bu cihazların sayısının artması ile beraber uzmanlar, artık birbirleri ile çarpışmalarından korkuyor.

Bu hafta Darmstadt, Almanya'da düzenlenen Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay çöpleri hakkındaki konferansında konuşan Southampton Üniversitesi Uzay-Hava Mühendisliği kıdemli eğitmeni Hugh Lewis'in konuşması, bir CubeSat'ın bir diğerine çarpması ve zincirleme bir çarpışma oluşturması durumunda olabilecek kötü senaryoları açıkladı. Olabilecek en kötü senaryo, oluşacak olan bir kaza zincirinin Kessler Syndrome olarak adlandırılan ve korkutucu bir uzay çöpü bulutu oluşturarak UUİ (ISS – Uluslararası Uzay İstasyonu) da dahil olmak üzere çalışmakta olan bütün uzay araçlarına ciddi bir tehlike meydana getirmesi.

New Scientist'in söylediğine göre Lewis ve ekibi "bir süper bilgisayar kullanarak 300 farklı mega-takımyıldız grubu senaryosunun (yayılmış CubeSat ağlarının) 200 yıllık muhtemel yörüngelerini ölçtüler." Görünene göre bu küçük uyduların devasa ağları, bir uydunun yok olmasına sebep olacak bir çarpışma riskini yüzde 50 arttırmakta.

ESA'nın geçtiğimiz gün yayınladığı 12 dakikalık uzay çöpü belgeseli de sadece CubeSat'lar değil, Dünya çevresinde dönen yüz binlerce küçük uzay çöpünün de oluşturduğu tehlikeye dikkat çekiyor.

Lewis ve araştırma ekibi, ESA gibi uzay ajanslarının aktif olmayan uyduları Dünya'ya geri indirerek, uzay çöpü durumunun kontrolden çıkmadan önce durdurulmasını öneriyor. Ayrıca küçük uyduların, karşılaştıkları nesnelerden kaçacak ve ömürlerinin sonunda yok olmak için Dünya'ya geri giriş yapacak bir şekilde yeniden tasarlanmaları tavsiyesini yapıyor. chip.com.tr