Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Uzaydan ilk 4K canlı yayın yolda

NASA, Amazon Web Services ortaklığı ile uzaydan ilk kez 4K çözünürlüğünde canlı yayın yapmaya hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), merkezi ABD'nin Seattle şehrinde bulunan bulut bilişim platformu Amazon Web Services ile uzaydan ilk kez 4K çözünürlüğünde canlı yayın yapmaya hazırlanıyor.
 
Amazon Web Services'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4K formatındaki canlı yayın 26 Nisan tarihinde, TSİ 20.30'da gerçekleştirilecek.
 
Dünya dışıyla gerçekleştirilecek ilk 4K canlı yayını için Amazon Web Services'ın sahip olduğu teknolojilerden yararlanılacak.
 
Canlı yayın sonrası NASA'nın, içeriği, internet sitesi üzerinden bilgisayar kullanıcılarına açması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Tayland su ve köpüğe bulandı

Tayland su ve köpüğe bulandı

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA