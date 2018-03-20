Uzun süredir Instagram kullanıcıları tarafından üçüncü parti uygulamalar kullanılarak yapılabilen bir özellik, Instagram’a entegre ediliyor

Regram adı verilen bu özellik birçoğunuzun da bildiği üzere, uygulamada yer alan medyanızı en kolay ve hızlı şekilde yeniden paylaşmanızı sağlayan uygulamadan geliyor. Bu uygulama sayesinde birçok kişi albümlerinde fotoğraf ya da video aramak ya da ekran görüntüsü alıp kalitesiz görseller paylaşmak gibi dertlerden de kurtulmuştu.

Bugün gelen bilgilere göre oldukça sınırlı sayıda Instagram kullanıcısı şu anda bu özelliği test etmeye başladı. Aslına bakarsanız bu yeni özellik tam anlamıyla Regram uygulaması değil. Zira uygulamada yer alan gönderilerinizi hikayeler bölümünde yeniden paylaşarak üzerinde yorum yapabilmenizi sağlıyor.

Bahsi geçen bu özellik şu anda yalnızca kendi gönderinizin ekran görüntüsünü alıp hikayeler bölümünde paylaşarak gerçekleştirilebiliyor. Bir diğer yol ise Google Play Store’a giderek Regram ve benzeri uygulamalarından birini kullanmak.

Güncellemenin testlerinin bir süre daha devam edeceğini ve sorun yaşanmaması halinde yavaş yavaş tüm kullanıcılara dağıtılacağını da belirtelim. Yani şu an için kesinleşmiş herhangi bir tarih bulunmuyor.

(ShiftdeIete)