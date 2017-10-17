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VirnetX patent davasında Apple, 440 milyon golar zarara uğradı

Yargıç, 2010 yılında başlayan patent sahibi ile yasal savaşta nihai kararı yayınladı. Texas’taki bir ABD Bölge Mahkemesi yargıcı, Apple‘ı, iMessage ve FaceTime özellikleriyle ilgili patentleri ihlal etmekle suçlayan patent davasında kesin bir karara varıldı.

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Mahkeme Apple‘ın 439,7 milyon dolar zarara uğradığını, davayı yazılım şirketi VirnetX‘in kazandığını açıkladı.
 
440 milyon dolarlık toplam kesin karar, geçen yıl açıklanan 302.4 milyon dolarlık jüri kararını ve ayrıca ihlal edilen cihazın her bir satışı için 41.3 milyon dolarlık ilave telif hakkı ihlali içeriyor. Ayrıca bu tutar 96 milyon dolarlık faiz, masraf ve avukatlık ücretlerini de içeriyor.
 
VirnetX daha önce Microsoft şirketine açtığı patent davasında 200 milyon dolar kazanmıştı.
 
Apple bu karara itiraz etmeyi planladığını açıkladı.

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