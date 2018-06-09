Volkswagen, batarya üretiminde kuantum bilgisayarlardan faydalanacak

Elektrikli otomobillerde batarya, kullanıcı tarafından bakıldığında belki de en önemli bileşen. Kullanıcılar elektrikli otomobil üreticilerinden sadece yüksek menzil değil aynı zamanda uzun kullanım ömrü, yüksek performans ve hafiflik de sağlayan bataryalar üretmesini istiyor. Ne var ki elektrikli otomobil bataryası geliştirmek pek de kolay değil zira bataryalarda yer alan lityum-hidrojen ve karbon yapıları gibi kimyasal yapıları analiz edip bataryayı kullanıcıya en uygun olacak şekilde optimize etmek oldukça zorlu bir süreç. Bu süreci kolay hale getirmek isteyen Volkswagen ise kuantum bilgisayarlardan faydalanacağını duyurdu.

Kullanıcıya özel seçenekler sağlanacak

Kuantum bilgisayarlarla kimyasal molekülleri hızlı bir şekilde simüle etmek isteyen şirket Google ve D-Wave ile ortak bir çalışma yürütecek. Bu çalışma kapsamında şirket dün ilk kez bir kuantum bilgisayar kullanarak, üretilecek bataryanın kimyasal haritasını hızlı bir şekilde simüle etmeyi başardı. Genel olarak ağırlığı azaltma, güç yoğunluğu ve güç hücreleri gibi konularda bataryaları optimize etmek isteyen şirket, quantum bilgisayarlarla sadece süreci daha hızlı hale getirmekle kalmayıp kullanıcıya özel batarya yapıları da oluşturmayı planlıyor. Böylece kullanıcı kendi ihtiyacına ve bütçesine en uygun batarya modülünü seçebilecek.

Volkswagen'in CODE Laboratuvarı'ndan araştırmacı Florian Neukart, elektrokimyasal malzemelerin simülasyonunun batarya üretiminde oldukça önemli olduğunu belirtirken bu alanda öncü çalışmalar yaparak kuantum bilgisayarların potansiyellerini artırdıklarını belirtti. Buna karşılık araştırmacılar henüz yolun başında olduklarının altını çiziyor. Yani Volkswagen'in bir sonraki elektrikli aracında yer alan bataryanın, bir kuantum bilgisayarın desteğiyle yapılandırılması beklenmiyor.

(Donanım Haber)