Volkswagen'ın efsane minibüsü yeni yüzüyle geri dönüyor

Volkswagen denildiğinde ikon haline gelmiş iki modeli, Beetle ve Microbus, anında gözümüzün önünde canlanıverir. Günümüz modelleri bir yana bu modellerin nostalji gücü üzerimizde birçok farklı duyguya da dokunuyor. Volkswagen, bu yıl Kuzey Amerika Uluslarası Otomobil Fuarı'nda Microbus'ın izinden giden yeni aracı I.D. Buzz'ı tanıttı.

8 - 22 Ocak tarihleri arasında Detroit'te gerçekleşen otomobil fuarında lansmanı yapılan I.D. Buzz, geleceğin mobilite dinamiklerine sadık bir tasarım. Tamamen elektrikli olan minibüs aynı zamanda otonom sürüş özelliğiyle de sunuyor. Toplamda 369 beygir gücüne sahip olan I.D. Buzz, şu anda konsept araç olarak sunuldu. Bu haliyle 430 km gidebilen araç, 0'dan 100'e 5 saniyede çıkıyor. Bu hızlanma değeriyle de pazardaki diğer minibüslerden ve hatta bazı spor otomobillerden daha hızlı olması dikkat çekiyor.

Geliştirilen birleşik şarj sistemi (Combined Charging System) ile pilin %80'e varan kısmını 30 dakika içinde doldurulabiliyor. Otomotiv devinin Ekim 2016'da Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı elektrikli konsepti aracı I.D. ile aynı ailede yer alan I.D. Buzz, 8 kişi taşıyabiliyor ve iki bagaj bölümü bulunuyor.

I.D. Buzz konsepti bu haliyle ilk çok amaçlı elektrikli araç olma özelliğine de sahip olurken direksiyon içeri itildiğinde I.D. Pilot isimli yol asistanı çıkıyor ve araç otonom sürüşe geçiyor. Bu sırada da sürücü koltuğunda oturan kişi dilerse diğer yolcularla birlikte sosyalleşebiliyor. Araç içindeki koltukların katlanıp masaya dönüşebilmesi ve koltukların dönebilmesi de minibüsün çiçek çocuklarla özdeşleşen ruhuna adeta bir atıfta bulunuyor.