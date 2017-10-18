WhatsApp canlı konum paylaşma özelliğini getiriyor

Facebook’a ait çevrim içi mesajlaşma servisi olan WhatsApp, 1 milyardan fazla kullanıcıya yepyeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün üç yeni özelliği kullanıcılarının kullanımına sunan WhatsApp, yepyeni bir özellik ile karşımıza çıkıyor. WhatsApp bilindiği üzere ikili ve grup görüşmelerinde konum göndermeyi uzun zamandan beri kullanıyor ancak gönderdiğiniz konum anlık olarak gösterilmiyor.

KONUM TAMAMEN CANLI OLARAK GÖSTERİLECEK

WhatsApp’ın Canlı konum özelliği ile karşınızdakine o an nerede olduğunuzu anlık olarak gösterebileceksiniz. Mesela bir arkadaşınız ile bulaşacaksınız ve onun buluşma noktasına ne kadar uzakta olduğunu anlık olarak görebilmeniz mümkün olacak. WhatsApp üzerinden son dönemin en iyi geliştirmesi olarak görünen canlı konum paylaş özelliği tamamen dinamik ve gerçek zamanlı olarak çalışacak. Böylelikle WhatsApp’ta konuştuğunuz aile üyeniz ya da arkadaşınıza yalan söyleme gibi bir durum da ortadan kalkacak. Canlı konum özelliğini sohbet ekranında ya da grup konuşmalarında da paylaşabiliyorsunuz.

WHATSAPP CANLI KONUM PAYLAŞ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR ?

Bu özellik tamamen sizin isteğiniz zaman aralığında çalışabiliyor. Yani görüşme yaptığınız kişi sizin nerede olduğunuzu sadece sizin belirlediğiniz periyotlarda görüntüleyebilir. Arka planda çalışmaya devam eden WhatsApp canlı konum özelliği, Android’de ekle butonuyla, iOS iPhone’lar da ise artı tuşuna dokunulduğunda gelen menü üzerinden yapılabiliyor. Canlı konum verileri isteğiniz doğrultusunda gizlenebilir ve rehberiniz de bulunan kişilere göre de engellenebilir. WhatsApp’ın kısa zaman sonra getireceği bu özelliğin bir güncelleme ile telefonlara entegre edilmesi bekleniyor. Uzun zamandan beri konuşulan ancak ne zaman geleceği bilinmeyen WhatsApp Canlı konum paylaş özelliği önümüzdeki aylarda kullanıma açılacak.