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WhatsApp kendi emojilerini tasarlıyor

WhatsApp kendi emojilerini hazırlıyor. İlk olarak Android telefonlarda karşımıza çıkacak olan emojiler, yakında iOS ortamında çalışan WhatsApp’larda da kullanılabilecek.

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Sevin yada nefret edin, emojiler bir çok yazılı mesajdan daha çok anlam ifade ediyor. Düz metin ile birinin duygularını ölçmekte zorlanabilirsiniz. Emojiler, mesajların daha iyi anlaşılmasına ve mesajların daha renkli olmasına yardımcı olabilir. Ayrıca emojiler ile ruh halinizi karşınızdakine daha kolay yansıtabilirsiniz. Bunu bilen WhatsApp artık telefon üreticilerinin koyduğu standart emojilere bağlı kalmıyor ve kendi emojilerini tasarlamaya başlıyor.
 
 
iOS EMOJİLERİNE BENZER TASARIMLAR OLACAK
Emojipedia adlı internet sitesinin haberine göre WhatsApp tasarım aşamasındaki emojilerini iOS emojilerine yakın tutuyor. Kısacası iOS’tan esinlenerek tasarlanan bu emojiler daha farklı ruh hallerini yansıtacak şekilde hazırlanıyor. Şu an WhatsApp Beta sürümü ile denenebilir olan yeni emojiler, ilk etapta Android mobil işletim sistemli cihazlarda kullanılacak. Her zamanki gibi ilk olarak Android’e sonrasında da iOS cihazlarda kullanıma açılacak. WhatsApp Web’e de entegre olacağı düşünülen emojilerin Facebook emoji setleri gibi bir karakterin birden fazla hareketiyle oluşan emoji paketleri de olacağı gelen söylentiler arasında.

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