WhatsApp, 'tüm kişileri göster' özelliğini kaldırdı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, her geçen gün uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp, Google Play Beta Programı’na yayınladığı 2.17.443 sürüm numaralı güncelleme ile uygulamaya gelme ihtimali olan yeni bir özelliğe göz atmamızı sağlarken, uzun yıllardır var olan bir özelliği de kaldırdı.

WhatsApp’ın Android uygulamasında uzun yıllardır var olan ‘tüm kişileri göster’ seçeneği, gizli kişilerin kişi listesinde görüntülenmesini sağlıyordu. Fakat WhatsApp, son yayınladığı güncelleme ile bu seçeneği kaldırdı.

Webtekno'da yer alan habere göre, ancak şu an için ciddi bir sorun yok, zira özelliğin bir hata sonucunda kaldırılmış olma ihtimali de bulunuyor. Çünkü WhatsApp SSS’de tüm kişileri göster seçeneği hala bulunuyor.