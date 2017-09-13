WhatsApp mesaj silme özelliği sunacak
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajları alıcınız daha okumadan silmenizi sağlayacak Herkes için Sil özelliğinin test sürecine başladı.
WABetaInfo haberine göre, Android ve iOS cihazlarda gönderilen mesajın silinmesini sağlayacak işlev için WhatsApp tarafından testlere başlandı. Bu görev için atanmış olan geri çağırma sunucusunun çalışmaya ve mesajları başarıyla sildiği de bilgiler arasında yer alıyor.
Ek olarak, bu geri çağırılan ve gönderdikten sonra "Eyvah!" denilen mesajların hem Android hem de iOS platformlarının Bildirim Merkezi kısmından da silindiği belirtiliyor.
Herkes için Sil olarak adlandırılan özellik ilk olarak Windows Phone için WhatsApp beta sürümünde kendisini göstermişti ve haliyle bu, özelliğin iOS ile Android platformlarına geleceği konusunda güçlü bir gösterge olarak kabul edilmişti.
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