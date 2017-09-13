Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

WhatsApp mesaj silme özelliği sunacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajları alıcınız daha okumadan silmenizi sağlayacak Herkes için Sil özelliğinin test sürecine başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

WABetaInfo haberine göre, Android ve iOS cihazlarda gönderilen mesajın silinmesini sağlayacak işlev için WhatsApp tarafından testlere başlandı. Bu görev için atanmış olan geri çağırma sunucusunun çalışmaya ve mesajları başarıyla sildiği de bilgiler arasında yer alıyor.
 
Ek olarak, bu geri çağırılan ve gönderdikten sonra "Eyvah!" denilen mesajların hem Android hem de iOS platformlarının Bildirim Merkezi kısmından da silindiği belirtiliyor.
 
Herkes için Sil olarak adlandırılan özellik ilk olarak Windows Phone için WhatsApp beta sürümünde kendisini göstermişti ve haliyle bu, özelliğin iOS ile Android platformlarına geleceği konusunda güçlü bir gösterge olarak kabul edilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de S-400 füzelerine karşı çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de S-400 füzelerine karşı çıktı

Akıllara kazınan modeller

Akıllara kazınan modeller

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA