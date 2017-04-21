WhatsApp'a Siri güncellemesi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp güncellendi. iOS platformu için yayınlanan güncelleme sonrası iPhone'larda kullanılan WhatsApp'larda köklü değişiklikler göze çarpıyor.

Öncelikle kişi profillerinin tamamen değiştiği dikkat çekiyor. İçerikte bir değişiklik olmasa bile görünüm olarak bambaşka bir forma kavuştu. Güncelleme öncesi ve sonrası profil menüsü bu şekilde görüntüleniyor:

Diğer taraftan iOS 10.3 ve sonrası işletim sistemini kullananlar için Siri uyumluluğu sağlandı. Böylece Apple'ın akıllı sanal asistanı Siri, WhatsApp'tan gelen son mesajlarınızı okuyabiliyor.

Bu yenilik, özellikle araç kullanımında oldukça işe yarayacak gibi görünüyor. Zira bu sayede hiç dikkat dağınıklığı yaşamadan gelen mesajın içeriğini öğrenebileceksiniz.

Yaklaşık 90MB büyüklüğündeki 2.17.20 güncellemesiyle birlikte güncellemelerim ekranında, birden fazla durumu bir kerede seçerek yönlendirebiliyor veya silebiliyorsunuz. Yeni Şafak