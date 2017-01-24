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WhatsApp'a üç yeni özellik birden duyuruldu

WhatsApp kullanıcıları bugünden itibaren iOS platformunda güncelleme alarak yeni özelliklere kavuştu.

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Buna göre, kullanıcılar artık internet bağlantıları olmasa bile mesajı gönder tuşuna dokunabilecek. Telefon yeniden bağlandığında mesajlar sırasıyla gönderilecek.
 
Bir diğer özellikse depolamaya geldi. Yeniden tasarlanan veri kullanım ekranı sayesinde telefonun depolama alanı daha rahat yönetilebilecek. Belirli bir sohbbetteki istenen mesaj tipleri ayarlardan temizlenebilecek.
 
Ayrıca tek seferde 30 fotoğraf veya video gönderme özelliği getirildi.
 
 

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