WhatsApp’ta mesajı geri alma özelliği geldi!

Mesajlaşma uygulamaları arasından özellikle son dönemde yaptığı yeniliklerle arayı açan WhatsApp, daha önce duyurduğu ancak devreye girmeyen bir özelliğin nasıl kullanılacağını açıklayarak ilerleme konusunda yeni bir hamle daha yaptı. Ülkemizde ve daha birçok ülkede SMS ile mesajlaşarak iletişim sağlayanlar için ücretsiz ve çok daha kullanışlı bir seçenek sunan WhatsApp bundan böyle gönderilen mesajların geri alınmasını sağlayacak.

Bugün sitesinde sıkça sorulan sorular sayfasını güncelleyen şirket iPhone, Android ve Windows Phone cihazlarında gönderilen bir mesajın nasıl geri alınacağını açıkladı. SSS - Sıkça Sorulan Sorular sayfasındaki bilgilere göre Geri Al özelliği ile bir grup veya bireysel mesajlaşma ekranında gönderilen mesajı geri almak mümkün.

Ancak bunun bir zaman kısıtlaması var. Gönderilen mesajı geri almak için en fazla 5 dakikanız var. Aksi takdirde mesajı geri alamıyorsunuz. Mesajı geri almayı başarıp başarmadığınızı ise “mesaj geri alındı” ibaresini gördüğünüzde anlayabiliyorsunuz. Özellik pek yakında güncellemeyle veya sunucu tarafında devreye alınarak kullanıcılara sunulacak.

Böylece Cem Yılmaz'ın, şovunda mesajlaşma konusunda "sürat senin düşmanın" dediği o eğlenceli ve komik sahneyle ilgili yeni bir çare faaliyete geçmiş oluyor(!)

GÖNDERİLEN MESAJI GERİ ALMAK

Geri al özelliği sayesinde bireysel bir sohbete veya bir grup sohbetine gönderdiğiniz mesajı geri alabilirsiniz. Bir mesajı gönderdikten sonra sadece beş dakika içinde geri alabilirsiniz. Beş dakikayı geçtiğiniz zaman gönderilen mesajı geri almanız mümkün olmaz.

Android'de mesaja dokunup basılı tutun, sonra Menü tuşuna > Geri al'a dokunun.

iPhone ve Windows Phone'da mesaja dokunup basılı tutun, sonra Geri al'a dokunun.

Başarılı bir şekilde geri aldığınız mesajlar kişilerinizin sohbetlerinden kaybolur. Aynı şekilde bir sohbette "Mesaj geri alındı" görürseniz, bu gönderenin mesajı geri aldığını gösterir.