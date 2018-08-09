WhatsApp’daki yeni açık ile sizin adınınıza mesaj gönderiliyor

Bir süredir uygulama vasıtasıyla yayılan sahte haberler nedeniyle başı dertte olan WhatsApp, geçtiğimiz günlerde mesaj yönlendirme özelliğine kısıtlamalar getirmişti ancak bu iş bu kadar kolay çözülmeyecek gibi görünüyor. WhatsApp’ta keşfedilen yeni güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının içeri sızmasıyla birlikte kullanıcıların grup ve kişisel yazışmalardaki mesajları değiştirmesine olanak tanıyor.

Check Point isimli yazılım firması tarafından ortaya çıkarılan bu durum konusunda tüm WhatsApp kullanıcıları uyarılıyor. Çünkü hacker’lar sizin adınıza siber suç işleyebilirler veya ailenize ve arkadaşlarıza hiç yazmadığınız sahte mesajlar gönderebilirler. Uzmanlar WhatsApp’ın acilen bu sorunu çözmesi konusunda uyarıyor. Aksi taktirde yanlış bilgiler hızlı bir şekilde yayılabilir.

Uygulamadaki güvenlik açığı sebebiyle hacker’lar ayrıca alıntı özelliğini kullanarak mesajın asıl sahibini de değiştirebiliyor. Ayrıca başka bir grubun katılımcısına özel mesaj gönderildiğinde, eğer cevap alınırsa gönderilen mesaj tüm grupta görünüyor.

Haber Türk)