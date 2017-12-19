WhatsApp’tan Facebook ile veri paylaşımını durdurması istendi

Söz konusu süreç, WhatsApp’ın geçtiğimiz yıl hizmet koşullarında değişikliğe gitmesiyle başladı. Bu değişiklikle birlikte WhatsApp; hedefli reklamcılık, güvenlik önlemleri ve ticari bilgi toplamak amacıyla kullanıcı verilerini Facebook’a gönderir hâle geldi.

Değişikliği incelemeye alan CNIL, WhatsApp’ın güvenlik önlemlerini geliştirme gerekçesini kabul edilebilir buldu. Ticari bilgi ve istihbarat toplama gerekçesi ise kurum tarafından veto edildi. WhatsApp’ın kullanıcıları bilgi toplama konusundan haberdar etmediğine dikkat çeken CNIL, bunu önlemenin tek yolunun da uygulamayı telefondan tamamen kaldırmak olduğunu belirtti. CNIL, söz konusu yaklaşımın kullanıcıların temel özgürlüklerini ihlâl ettiğinin altını çizdi.

Avrupalı düzenleme kurumları, özellikle veri paylaşımı konusunda Facebook’un politika ve uygulamalarını yakından takip ediyor. Almanya da geçtiğimiz yılın eylül ayında Facebook’tan WhatsApp kullanıcılarının verilerini toplamayı bırakmasını istemişti. Sosyal paylaşım sitesi, yine geçtiğimiz yılın kasım ayında İngiltere’de WhatsApp kullanıcılarının verilerini toplamayı bırakmıştı.

WhatsApp Facebook’a AB tarafından ceza kesilmesine de neden olmuştu

WhatsApp Facebook’un Avrupa Birliği tarafından cezaya çarptırılmasına da neden olmuştu. AB geçtiğimiz mayıs ayında Facebook’a WhatsApp’ı satın alma süreciyle ilgili yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle 103.5 milyon avro ceza kesmişti.

Teknoblog'un haberine göre, AB, Facebook’un ana platformu ve WhatsApp’taki kullanıcı profillerini bağlama konusunda yanlış bilgi verdiğine hükmetmişti. Avrupa Birliği, geçtiğimiz eylül ayında ise aralarında Facebook’un da bulunduğu internet şirketlerine nefret söylemiyle daha sıkı mücadele etmeleri için çağrıda bulunmuştu. Brüksel, bu konuda gereken adımları atmayan şirketlerin cezalandırılacağını belirterek gözdağı da vermişti.