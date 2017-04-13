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Wi-fi kullananlara kötü haber

Ücretsiz internet hizmeti veren kurumlar, suçu önlemek maksadıyla telefonları kayıt altına alacak

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından dün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, ücretsiz internet hizmeti veren kişi ve kurumlar, suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici filtre sistemi kuracak. Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kaydedecek ve iki yıl süre ile saklayacak.
 
Gazete Habertürk'ün haberine göre kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayanlar, kısa mesaj servisi (SMS) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kuracak.
 
 
KAPATMA CEZASI VERİLECEK
Bir kafede internete girmek istenildiğinde, sistem cep telefonu numarası isteyecek. Sisteme telefon numarası girildiğinde SMS ile gelen şifreyle internete giriş yapılabilecek. Böylece, telefon numarası üzerinden kimlik tespiti yapılacak. İnternet kafelere, para cezası verilmeden önce yazılı uyarı yapılacak ve ihlalin devamı halinde üç güne kadar kapatma cezası uygulanacak. İhlal sürerse para cezası verilecek. İnternet kafelere verilecek para cezasının alt sınırı, 3 bin TL’den bin TL’ye düşürüldü. Üst sınır yine 15 bin TL olarak korundu.
 
‘SİSTEM SUİSTİMALE AÇIK’
Bilişim hukukçusu Mehmet Ali Köksal, suç işleme kastı ile hareket edenlerin genelde bu yerlerde internete girdiğini belirterek “Sistem caydırıcı ama suiistimale açık. Birisi, kafelerdeki bir teyzeden ‘Telefonumu unutmuşum’ diyerek SMS desteği isteyebilir. Sistem, kamunun güvenliğini sağlıyor ancak tüketiciyi korumuyor” dedi.

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