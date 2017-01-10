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Yakınındayken bile kuş olduğu anlaşılamayan drone

Uzaktan ve hatta belki yakından rahatça kuş olduğunu düşünebileceğiniz drone, hava yollarında işe başlıyor.

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Pek bilinmez ama hava yolu şirketleri, pistlerin ve uçakların temizliği için küçük bir servet harcarlar. Pistleri kirleten başlıca canlılar-elbette insan dışında- kuşlardır. Clear Flight Solutions'un geliştirdiği Robird, bu soruna çözüm getirmek amacıyla üretilmiş. Garip ve hatta ürkütücü görünen drone'un amacı, havada gezinip kuşları korkutarak kaçırmak.

Projenin perde arkasındaki mühendislerden Wessel Straatman, durumu şöyle özetliyor: "Teori çok basit. Kuşlar, kendisini avlayacak yırtıcıları tanır. Robird, kendini gösterdiğinde, diğer kuşlar tehlikenin sinyalini alacak ve bu durumlarda hep yaptıklarını yapacak, yani kaçacaklar."

Robird, yırtıcı kuşları taklit etmek üzere geliştirilmiş. Yani karşılaştığınız robot, kanat çırpma hareketini taklit ediyor. Bataryaları klasik dronelar'a göre çok daha uzun süre dayanabiliyor.  

 

 

 

Yapımcı şirket, üretilecek şahin drone'ların satılmayacağını ve kiralanacağını açıklıyor. Günlük kiralama fiyatının 1000-1500 dolar arasında değişeceği açıklandı. 

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