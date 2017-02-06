Yaşlanmayı önlemenin sırrı uzayda saklı olabilir

İnsanlık uzun yıllardır genç kalmanın ve yaşlanmamanın formülünü arıyor. Bunun mümkün olması için belli başlı yiyeceklerin tüketilmesi tavsiye ediliyor, yaşlanmanın etkilerini azaltan ilaçlar satılıyor ve yaşlanmayı minimuma indirmek için sağlıklı bir yaşam sürmek gerektiği belirtiliyor. Tüm bu çözümler yaşlanmayı belki bir nebze geciktiriyor olsa da süreci geri çeviremiyor. Yaşlanmayı önlemenin en net çözümü ise belki de çok uzakta, uzayda bizi bekliyor olabilir.

Uzaya çıkan astronotların yaşlanma sürecinde bazı farklılıkların olabileceği düşünülüyordu ancak bunun kanıtlanması mümkün olmamıştı. Zira herkesin farklı bir DNA yapısı olduğu için uzaya giden ve dünyadakilerin yaşlanmasıyla ilgili net bir şeyler söylemek güçtü. Uzayda 340 gün geçiren astronot Scott Kelly ise bu araştırmayı yapabilmeyi mümkün kıldı.

Scott Kelly’i diğer astoronotlardan ayıran tek şey tek yumurta ikizi olan Mark Kelly isminde bir kardeşi olması. 340 günlük süreçte Scott Kelly uzaydayken Mark Kelly ise dünyada hayatına devam etti. DNA’nın uç kısmında bulunan ve yaşlandıkça kısalan telomer isimli kısmın Scott Kelly uzaydayken kısalmak yerine uzadığı ifade ediliyor.

Bilim adamları aslında bunun tam tersi olacağını düşünüyor ve uzaydaki insanın daha hızlı şekilde yaşlanacağını öne sürüyordu. Bu yeni araştırmayla birlikte bir yanlış düşünce çürütülmüş oldu. Dünyaya geri dönen Scott Kelly’nin DNA telomerinin kısalmaya devam edeceği ifade ediliyor. Bilim insanlarının uzaydaki bu yaşlanmayı engelleyen süreci dünyada uygulayabilmesi halinde yaşlanmanın önüne geçilebileceği düşünülüyor.