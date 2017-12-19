Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Yeni astronot ekibi UUİ'ye ulaştı

Amerikalı Scott Tingle, Rus Anton Şahaplerov ve Japon Norişhige Kanai'den oluşan astronot ekibi UUİ'ye vardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 3 yeni astronot taşıyan Soyuz uzay aracı hedefine ulaştı.
 
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Amerikalı Scott Tingle, Rus Anton Şahaplerov ve Japon Norişhige Kanai'den oluşan astronot ekibinin, TSİ 14.55'te istasyona ulaştığı bildirildi.
 
Astronotlar, halen istasyonda görev yapan Rus Alexander Misurkin, Amerikalı Mark Vande Hei ve Joe Acaba'dan oluşan Ekspedisyon 54 ekibiyle buluştu.
 
Yeni gelen 3 astronot, Haziran 2018'e kadar istasyonda kalacak. Astronotlar bu sürede biyoloji, yeryüzü bilimi, insan araştırmaları, fizik ve teknoloji alanlarında 250'ye yakın deney gerçekleştirecek.
 
Vande Hei, Acaba ve Misurkin'in ise Şubat 2018'de dünyaya dönmesi planlanıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Çapkın ve Mutlu davasında karar!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA