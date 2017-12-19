Yeni astronot ekibi UUİ'ye ulaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 3 yeni astronot taşıyan Soyuz uzay aracı hedefine ulaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Amerikalı Scott Tingle, Rus Anton Şahaplerov ve Japon Norişhige Kanai'den oluşan astronot ekibinin, TSİ 14.55'te istasyona ulaştığı bildirildi.

Astronotlar, halen istasyonda görev yapan Rus Alexander Misurkin, Amerikalı Mark Vande Hei ve Joe Acaba'dan oluşan Ekspedisyon 54 ekibiyle buluştu.

Yeni gelen 3 astronot, Haziran 2018'e kadar istasyonda kalacak. Astronotlar bu sürede biyoloji, yeryüzü bilimi, insan araştırmaları, fizik ve teknoloji alanlarında 250'ye yakın deney gerçekleştirecek.

Vande Hei, Acaba ve Misurkin'in ise Şubat 2018'de dünyaya dönmesi planlanıyor.