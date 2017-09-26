Yeni iPhone tasarımı kullanıcılarını korkutuyor

12 Eylül tarihinde tanıtılan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde Apple tasarımsal anlamda bir değişikliğe giderek camla kaplı kasa tasarımına geçiş yaptı. Cihazlara gayet şık bir görünüm kazandıran tamamen camla kaplama tasarım, cihazlara eklenen hızlı şarj teknolojisinin düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. Lakin bu tasarımsal iyileştirmenin bir dezavantajı olan kırılma tehlikesi de artık cihazın ekranı ile sınırlı kalmıyor. Herhangi bir düşme durumda artık cihaz, her noktasından kırılma tehlikesi yaşıyor.

Apple’ın ise söz konusu kazalara karşı duyurduğu sevis ücretleri de kullanıcılarını korkutmaya yetiyor. Daha öncesine kadar ekranının kırılmasından korkan iPhone kullanıcıları, artık cihazın arka kısmının kırmaktan daha çok korkacak gibi görünüyor. Çünkü Apple, arka camın değişiminden, ekran camının değişimine göre tam iki katı servis ücreti talep ediyor.

Hal böyle olunca iPhone kullanıcılarının yeni modellerle birlikte alışkanlıklarını değiştirmesi ve cihazları daha öz verili kullanması gerekiyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Apple iPhone 8 modelinin ekran değişimi için 149, iPhone 8 Plus modelinin ekran değişimi için ise 169 dolar servis ücreti talep ediyor. Cihazın arkasında yer alan camın değişimi için ise iPhone 8 modeli için 349, iPhone 8 Plus modeli için 399 dolar servis ücreti talep ediyor.