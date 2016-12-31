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Yeni yılda gökyüzünde şölen var!

Yeni yılın ilk haftasında geceleri 'Quadrantidler' adı verilen gök taşı yağmuru ile 'gökyüzü şöleni' yaşanacak

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Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, yaptığı yazılı açıklamada, bu geceden itibaren bir hafta süresince gökyüzünde Quadrantidler adlı gök taşı yağmurunun görülebileceğini bildirdi.
 
Dal, gökyüzü şöleninin en görkemli halinin 3 Ocak Salı gününü 4 Ocak Çarşamba'ya bağlayan gece havanın açık olması halinde Türkiye'nin her köşesinden izlenebileceğini belirtti.
 
Gök taşı yağmurunun saat 00.00'dan sonra, nispeten karanlık bir ortamda, gökyüzüne başucu hizasıyla doğu ufku arasına bakıldığında daha iyi görülebileceğini vurgulayan Dal, şunları kaydetti:
 
"Geçtiğimiz 13-14 Aralık gecelerinde de benzer bir gök taşı yağmuru yaşanmış ve 2016 yılının son gök taşı yağmuru olmuştu. Quadrantidler ise yeni yılın ilk gök taşı yağmuru. Bu yıl içinde izlemeye değer bir sonraki gök taşı yağmuru ağustos ayında gerçekleşecek. Kış aylarının uzun olması, gökyüzü hayranlarının gök taşı yağmurunu uzun süre izlemelerine imkan sağlayacaktır."
 
"Yıldız kayması" olarak da bilinen bu olayın hemen her gün ve her saat yaşansa da zaman zaman daha sık gözlenebildiğini hatırlatan Dal, özellikle fotoğraf tutkunlarına görsel şöleni kaçırmamalarını tavsiye etti.
 

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