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Yenilebilir su büyük ilgi görüyor

Pet şişelerin doğa ve insan sağlığına zararının farkında olan bir ekip, su yosunundan zar üretmeyi başardı. Bu zar ile suyu kaplayan ekip, böylelikle yenilebilir lokmalık su icat etti ve pet şişeye olan ihtiyacı ortadan kaldırdı. Lokmalık su, görenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

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Pet şişelerin hem çevre hem de sağlık açısından zararlı olduğu biliniyor. Genellikle su paketlemek için tercih edilen pet şişeler, doğada en zor çözülen maddeler arasında yer alıyor. Diğer taraftan uzmanlar, uzun süre güneş ışığına maruz kalmış pet şişedeki suların sağlık açısından ciddi tehlike oluşturduğunu ifade ediyor. Her yıl ortalama 35 milyar pet şişenin çöpe atıldığı ve bunun sadece yarısının geri dönüştürüldüğü biliniyor.
 
İşte bu pet şişelere duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak yepyeni bir icat geliştirildi. OOHO isimli bir ekibin geliştirdiği lokmalık su, tamamen doğal olan su yosunundan üretiliyor. Üstelik bu zarın ne doğaya ne de insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmuyor.
 
Söz konusu zar, içme suyunun yanı sıra çeşitli meyve suları için de çevreleme işlemi yapabiliyor. Böylece içeceğe göre farklı renklerde baloncuklar yapılabiliyor.
 

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