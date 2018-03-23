Yerli imkanlarla geliştirilen Elektromanyetik Fırlatma Sistemi: SAPAN

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk milli elektromanyetik silah Sapan, sadece enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor. Elektromanyetik enerji sayesinde mermiler, sesin 8-10 katı hızda hedefe ulaşabiliyor. Sapan’ın testleri 2014 yılında yapılırken ilk prototip üretimi de tamamlandı.

Sapan silahında İtici kuvvet olarak manyetik enerjinin kullanılmakta. Manyetik prensiple çalışan sistemde iletken iki ray arasına yerleştirilen mermi, Lorentz Kuvveti olarak tabir edilen etkiyle ses hızının 7-8 katı hızlarda çok uzaktaki hedeflere gönderilebiliyor. Yüksek isabet yeteneğine sahip elektromanyetik silah, barutlu sistemlere göre çok daha yüksek bir ateşleme gücü sunuyor ve silahla atılan merminin patlayıcılarla donatılmış olması gerekmiyor. Yanma eylemi olmadığı için su temasından etkilenmeyen silah her türlü doğa koşulunda (donma) hariç atış yapabiliyor. Merminin sahip olduğu hız ve beraberinde getirdiği kinetik enerji hedefi imha etmek için yeterli oluyor. Diğer ülkelerde üretilen emsalleriyle aynı atış kabiliyetine sahip olan SAPAN adlı elektromanyetik silahın geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Dünyada Elektro manyetik top teknolojisini ABD’li General Atomics ve İngiliz BAE Systems firmaları üretiyor. Türkiye ürettiği Sapan sayesinde Dünyada bu teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biri oldu.