Yerli imkanlarla geliştirilen Elektromanyetik Fırlatma Sistemi: SAPAN
Türkiyenin yeni silahı Sapan’ın ilk prototip üretimi tamamlandı. İlk milli elektromanyetik silah olma özelliği taşıyan ve attığı mermi sesin 8-10 katı hızda hedefe ulaşan Sapan TÜBİTAK tarafından geliştirildi.
- star.com.tr
TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk milli elektromanyetik silah Sapan, sadece enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor. Elektromanyetik enerji sayesinde mermiler, sesin 8-10 katı hızda hedefe ulaşabiliyor. Sapan’ın testleri 2014 yılında yapılırken ilk prototip üretimi de tamamlandı.
Sapan silahında İtici kuvvet olarak manyetik enerjinin kullanılmakta. Manyetik prensiple çalışan sistemde iletken iki ray arasına yerleştirilen mermi, Lorentz Kuvveti olarak tabir edilen etkiyle ses hızının 7-8 katı hızlarda çok uzaktaki hedeflere gönderilebiliyor. Yüksek isabet yeteneğine sahip elektromanyetik silah, barutlu sistemlere göre çok daha yüksek bir ateşleme gücü sunuyor ve silahla atılan merminin patlayıcılarla donatılmış olması gerekmiyor. Yanma eylemi olmadığı için su temasından etkilenmeyen silah her türlü doğa koşulunda (donma) hariç atış yapabiliyor. Merminin sahip olduğu hız ve beraberinde getirdiği kinetik enerji hedefi imha etmek için yeterli oluyor. Diğer ülkelerde üretilen emsalleriyle aynı atış kabiliyetine sahip olan SAPAN adlı elektromanyetik silahın geliştirme çalışmaları devam ediyor.
Dünyada Elektro manyetik top teknolojisini ABD’li General Atomics ve İngiliz BAE Systems firmaları üretiyor. Türkiye ürettiği Sapan sayesinde Dünyada bu teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biri oldu.
Elektromanyetik Top Sistemi (EMT) yüksek mühimmat enerjisi ve 2000-2500 m/sn mühimmat çıkış hızı sayesinde; 300 km’nin üzerindeki mesafelere kadar etkili olabilecek bir topçu sistemi olarak kullanılabileceği gibi güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik düzeyine sahip bir hava savunma silahı olarak da görev yapabilecek. Muharebe sahasında önemli bir teknolojik avantaj sağlayacak olan EMT sistemlerinin getirilerinden birisi de akıllı mühimmatlar ile birlikte çok yönlü kullanım olanağı sağlamaları; başka bir deyişle tek bir sistemin farklı görevlerde kullanılabilecek olması.
EMT’nin özellikleri şunlar:
Konvansiyonel sistemlere göre daha yüksek çıkış hızı (2500 m/s ve üzeri) ve böylelikle daha uzun menzil,
Konvansiyonel (roket motorlu) sistemlere göre daha düşük birim önleme maliyet,
Ateş destek, hava savunma ve uzaya erişim gibi çok yönlü kullanım alanı,
Mühimmat kimyasal patlayıcı içermediği için sistemin entegre olduğu platformun güvenilirliğinin yüksek olması.
ASELSAN, EMFS alanında kritik teknolojilerin adım adım kazanılması, teknolojik hâkimiyetin sağlanması ve teknolojinin uygulanabilir hale getirilmesi için çalışmanın yanı sıra, ilerleyen dönemde bu alanda geliştireceği ürünler ile dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline gelmeyi hedefliyor.
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