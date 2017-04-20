Yerli yazılımcıya indirim kararı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, yerli yazılım şirketlerinin kamu ihalelerindeki yüzde 15 fiyat avantajından yararlanmasının önünü açacak olan "Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Uygulama Esasları"nı onayladı.

Yerli yazılım sektörüne destek

TOBB Sanayi Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulan düzenlemeye göre, tamamen Türkiye'de geliştirilmiş, en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye'de yapılmış yazılımlar "yerli malı" kabul edilecek. Bunun için yazılımın sahibi gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşik, tüzel kişilerin ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ve Türkiye'de kurulmuş olması gerekecek.

Ayrıca tüzel kişilik için sermayenin en az yüzde 51'inin yurt içinde kurulu tüzel kişilik ya da kişiliklere veya Türkiye'de yerleşik gerçek kişi ya da kişilere ait olması şartı aranacak.

Yazılım geliştirme ekiplerinde (proje yöneticisi, analiz ekibi, tasarım ekibi, kod yazım ekibi, test ekibi, bakım ekibi) veya Ar-Ge birimlerinde istihdam edilen personelin en az yüzde 51'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekecek.

Yerlilik şartlarının sağlandığı tespit edilen yazılım için ilgili oda tarafından "yerli malı belgesi" düzenlenecek. Oda tarafından "yerli malı belgesi" düzenlenen yazılım, aynı zamanda "yerli girdi" olarak değerlendirilecek.

Belgeye ilişkin form ilgili oda tarafından elektronik ortamda doldurularak, 10 iş günü içerisinde onaylanacak.

Başvuru sahibinin verdiği bilgi ve belgelerde yanıltıcı hususların bulunduğunun tespiti halinde başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilik 1 yıl boyunca yerlilikle ilgili başvuruda bulunamayacak. Düzenlenmiş belge de iptal edilecek.