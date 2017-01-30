Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir denizaltı
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalan protokol kapsamında üniversiteye mini denizaltı hibe edildi.
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalan protokol kapsamında üniversiteye mini denizaltı hibe edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sualtı Taaruz Grup Komutanlığı ile Yıldız teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile üniversiteye hibe edilen mini denizaltı YTÜ Beşiktaş kampüsünde sergileniyor.
8.55 metre boya sahip ve 4 adet SAT komandosu taşıyabilen Denizaltı İntikal Vasıtası (Swimmer Delivery Vehicle-SDV) azami 100 metre derinliğe inebiliyor.
Çeşitli Ar-ge çalışmalarında kullanılacak olan ıslak tip olarak adlandırılan denizaltının önce mevcut durumu analiz edilecek ve geliştirilmiş yeni modelin tasarımı için çalışmalar yapılacak.
Swimmer Delivery Vehicle-SDV'nin özellikleri:
Tam Boy: 8,55 m
Tam Yükseklik: 1,475 m
Tekne Çapı: 1,422 m
Deplasman (Dalmış): 4,05 ton
Deplasman (Satıhta): 3.85 ton
Yedek sephiye: 200 kg
Çalışma derinliği: 60 m
Azami dalış derinliği: 100 m
Azami hız (dalmış): 7.5 knot
Seyir hızı: 5 knot
Menzil: 30 NM
Hava kapasitesi: 72,000 litre
Faydalı yük: 820 kg
Personel sayısı: 4
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