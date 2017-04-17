YouTube'un Android sürümünde önemli değişikliklere gidiliyor

Öncelikle yeni tasarım değişikliğiyle birlikte YouTube’un eleştirilen yönlerinden biri tarihe karışıyor. Herhangi bir video izlerken bu videodan çıkmak istediğimizde söz konusu video alt kısımda küçük bir ekrana geçiş yapıyor. Videoyu tamamen kapatmak istediğimizde ise bu ekranı sol tarafa doğru kaydırmak gerekiyor. Yeni tasarımda ise bu kısım değişiyor ve alt kısımda duraklatma seçeneği ile kapatma seçeneği karşımıza çıkıyor. Böylece daha az karmaşık olan arayüzde videoları kapatmak ve duraklatmak daha kolay bir hale gelmiş oluyor.

Videoda ileri veya gerideki bir noktaya giderken tam istediğimiz zamana ulaşmak yeni tasarımda kolaylaşıyor. Video altındaki çubuk üzerinde parmağımızı kaydırdığımızda o saniyeye ait küçük bir görüntü gösteriliyor. Alt kısımdaki menülerde değişiklikler yapılan tasarımda artık üstte sekme isimleri yerine YouTube yazdığı görülüyor. Video yüklemek için kullanılan tuş ise arama çubuğununun sol tarafında kendisine yer buluyor. Bu özelliklerin gelmesiyle birlikte YouTube’un Android uygulaması iOS uygulamasıyla aynı özelliklere sahip olmuş oluyor. Böylece her platformda aynı deneyimin yaşanması hedefleniyor. Tasarımın yakın zamanda tüm kullanıcılar için değişikliğe uğraması bekleniyor.