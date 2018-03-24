Zırh delici, termobarik başlıklı MAM-L'ler ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldı

SİHA'lar görev sırasında özellikle ROKETSAN tarafından geliştirilen Mini Akıllı Mühimmat MAM-L'yi kullandı. SİHA'lar, bunun yanında ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 adet MAM-L yüklü halde operasyona katıldı.

MAM-L'lerin zırh delici, termobarik başlıklı tipleri ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıma girdi. Ayrıca antipersonel harp başlıklı MAM-L'ler havada parçalanacak şekilde de kullanıldı. Hedef tipine göre kullanılan harp başlıklarıyla hafif yapılar, zırhlı kara araçları, radar antenleri, silah mevzileri gibi olası hedeflere karşı birçok başarılı görev icra edildi.