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Zırh delici, termobarik başlıklı MAM-L'ler ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldı

Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin saat görev yaparak güvenlik güçlerine istihbarat ve ateş desteği sağladı. SİHA'lar, ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 adet mühimmat yüklü olarak görev yaptı.

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SİHA'lar görev sırasında özellikle ROKETSAN tarafından geliştirilen Mini Akıllı Mühimmat MAM-L'yi kullandı. SİHA'lar, bunun yanında ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 adet MAM-L yüklü halde operasyona katıldı.
 
MAM-L'lerin zırh delici, termobarik başlıklı tipleri ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıma girdi. Ayrıca antipersonel harp başlıklı MAM-L'ler havada parçalanacak şekilde de kullanıldı. Hedef tipine göre kullanılan harp başlıklarıyla hafif yapılar, zırhlı kara araçları, radar antenleri, silah mevzileri gibi olası hedeflere karşı birçok başarılı görev icra edildi.
 

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