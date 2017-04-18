'Mavi bayrak' en çok Antalya'da dalgalanıyor

Türkiye'de uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak" sahibi 444 plajın 201'i, 21 marinanın 5'i ve 12 yatın 5'i Antalya'da yer alıyor.

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2016'da Türkiye'de 444 plaj, 21 marina ve 12 yatta "mavi bayrak" bulunuyor.

Antalya 201 mavi bayraklı plajı ile Türkiye'de en fazla mavi bayraklı plaja sahip il. Antalya merkezde 29, Gazipaşa'da 2, Alanya'da 46, Manavgat'ta 45, Serik'te 26, Kemer'de 44, Kaş'ta da 9 plajda mavi bayrak dalgalanıyor.

Muğla ikinci sırada

Mavi bayraklı plaj sayısında Antalya'yı 100 plajla Muğla takip ediyor. Bodrum'da 58, Fethiye'de 9, Ortaca'da 5, Marmaris'te 19, Ula'da 1, Datça'da da 8 plaj mavi bayrak sahibi.

İzmir'de ise 10'u Çeşme, 5'i Dikili, 7'si Foça, biri Urla, 3'ü Karaburun, 9'u Menderes, 9'u Seferihisar, 3'ü de Selçuk ilçelerinde olmak üzere 47 mavi bayraklı plaj yer alıyor.

Öte yandan, Aydın'da 31, Balıkesir'de 22, Çanakkale'de 10, Mersin'de 9, Ordu'da 5, Yalova'da 4, Kocaeli ve İstanbul'da 3,Tekirdağ'da 2, Düzce, Adana, Kırklareli, Samsun, Zonguldak, Sakarya ve Van'da da birer mavi bayraklı plaj var.

21 marina ve 12 yata mavi bayrak

Bu arada Antalya'da 5, Muğla'da 7, Aydın'da 2, İzmir'de 3, İstanbul'da 2, Balıkesir ve Yalova'da bir olmak üzere toplam 21 marina ile Antalya'da 5, Muğla'da 3, Aydın'da bir, Balıkesir'de 3 yatta mavi bayrak bulunuyor.