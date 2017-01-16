‘Türkiye’ye seyahat etmeye devam edin’

Rifai, Türk turizminin son 20 yılda dünya genelinde ‘çok büyük, harika’ başarılar elde ettiğini, Türkiye’ye yılda 30 milyonun üzerinde turist gitmesinin etkileyici olduğunu söyledi. Rifai, son dönemde Türkiye’yi hedef alan terör saldırıları nedeniyle turizm sektörünün hassas bir dönemden geçtiğini, öte yandan sektörün tekrar hızla toparlanabileceğini ifade etti.Rifai, Türkiye’ye gitmek isteyen dünyanın dört bir yanındaki insanlara seslenerek şöyle konuştu: “Türkiye’ye gidecek bütün turistlerin şunun farkına varması lazım: Türkiye’deki hayatın dünyanın diğer ülkelerinden bir farkı yok. Terörizm, küresel bir sorun. Türkiye, Fransa, Belçika, Mısır, Tunus ve Tayland’ın sorunu değil, uluslararası bir problemdir. Sadece Türkiye’ye özgü bir sorun değildir. Bunu çok samimi olarak ifade etmek istiyorum. Benim, sizin, diğerlerinin ve sonuçta hepimizin sorunudur. Terörizm illeti dünyanın her yerinde her zaman karşımıza çıkabilir. Bundan dolayı Türkiye’ye gidecek turistlerin kafasında en ufak bir şüphe ve soru işareti olmasına gerek yok.”