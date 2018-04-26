Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenler için "Temmuz Türküsü" adında bir albüm hazırlandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit edilen Halil Kantarcı için "Halil'in Türküsü" adında bir türkü seslendirildi.

Sözleri Ali Emre'ya ait olan türküyü Mehmet Ali Aslan'a seslendirdi.

Şehit Halil Kantarcı kimdir?

Halil Kantarcı, 1995'te henüz 15 yaşındayken Milli Gençlik Vakfı'na üye olduğu, oturduğu mahalledeki meyhanelere saldırdığı ve tehdit ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Kantarcı, hakkında yapılan asılsız iddialar ve hukuksuz yargılama sürecinin ardından idamla yargılanmıştı.

ÇOCUK YAŞTA İDAMLA YARGILANDI

Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından idamla yargılanan Kantarcı hakkında yapılan iddialara karşı delilleriyle karşı çıktı. Günlerce Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işkenceye maruz kalan Kantarcı, beş çocukluk arkadaşıyla birlikte İstanbul 2 No.'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) yargılandı. Yargılama sürecinde 10 yıla yakın hapis yatan Kantarcı suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine hakim kararıyla beraat etti.

ÇENGELKÖY'DE ŞEHİT DÜŞTÜ

28 Şubat davalarına müdahil olacağını her fırsatta dile getiren Kantarcı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı bir grup asker tarafından paralel darbe girişimine karşı sokağa çıkmıştı. Milli iradeye sahip çıkmak için meydanlardan destek veren Kantarcı, İstanbul Çengelköy'de FETÖ'cü askerler tarafından dün gece açılan ateş sonucu şehit oldu. Evli olan Kantarcı'nın 3 çocuğu var.