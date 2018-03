21 Mart İlkbahar Ekinoksu nedir neler oluyor 21 Mart’ın özelliği ne İlkbahar Ekinoksu ne zaman

İlkbahar Ekinoksu nedir? 21 Mart’ın özelliği ne? İlkbahar Ekinoksu 21 Mart'ta neler oluyor? Google’ın da zaman zaman doodle tasarımlarıyla hatırlattığı 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ne zaman olacak? Gün dönümü ve ilkbahar mevsiminin habercisi olarak yorumlanan 21 Mart İlkbahar Ekinoksu, yarın gerçekleşecek ve sıcaklıklar artmaya başlayacak. Böylece ilkbaharın başlangıcı olacak. Pek çoğumuz için mevsim geçişini simgeleyen 21 Mart İlkbahar Ekinoksu, yarın gerçekleşecek ve sıcaklıklar artmaya başlayacak. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor. Güney yarım kürede geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor.



21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?



21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.



Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.







21 MART EKİNOKSU'NDA NE OLUR?



Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açı ile düşer.



Kuzey Yarımkürede İlkbahar, Güney Yarımkürede Sonbaharın başladığı tarihtir.



Ekvatorda gölge boyu sıfırdır.



21 Mart tarihinden itibaren Kuzey Yarımkürede gündüzler, Güney Yarımkürede geceler daha uzun olmaya başlar.



Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğettir.



Kuzey Kutbu’nda 6 ay gündüzün, Güney Kutbu’nda 6 ay gecenin süreceği günlerin başlangıcıdır.



Gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.



21 MART'IN DİĞER ÖZELLİĞİ



Miladi takvime göre her yıl 21 Mart’ta kutlanan ve doğanın yeniden canlandığını müjdeleyen bahar bayramı Nevruz, bu yıl da milyonlarca insanı bir araya getirecek. Yeni yıl, doğanın uyanışı ya da bahar bayramı olarak bilinen Nevruz, aslında çok uzun yıllardır kutlanan ve hemen hemen her toplum için önemli bir bayram. Türkiye’de 1995 yılına kadar bir gelenek olarak görülen Nevruz, bu yıldan itibaren ise resmi bayram olarak kabul edildi.



GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ



21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.



23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.



21 MART VE 23 EYLÜL EKİNOKSLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ NEDİR?



1 - Güneş ışınları Ekvator’a dik gelir.



2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.



3 - Dünya’daki durgun sularda gel-git genliği artar.



4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator’un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre’de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ise Güney Yarımküre’deki gündüzler Kuzey Yarımküre’den daha uzundur.



5 - 21 Mart Kuzey Kutup Noktası’nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.



6 - Güneş’ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.



7 - Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.



8 - Tüm Dünya’da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).



9 - Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.



10 - Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre’nin ilkbaharı, Güney Yarımküre’nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre’nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre’nin sonbaharıdır.