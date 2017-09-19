Kayıp kişi sulama kanalına düşen aracında ölü bulundu
Şanlıurfa'da 3 gündür kayıp olan 43 yaşındaki İbrahim Yıldız, sulama kanalına düşen aracında ölü bulundu.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 gündür kayıp olan kişinin cesedi sulama kanalına düşen aracında bulundu.
Alınan bilgiye göre, tütün satan İbrahim Yıldız (43), 3 gün önce otomobiliyle Ceylanpınar ilçesine gitti.
Yıldız'ın eve dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, Yıldız'ın otomobilini Ceylanpınar'a 25 kilometre uzaklıktaki Yazgüneşi Mahallesi'ndeki sulama kanalında buldu.
Kanaldan çıkarılan otomobildeki Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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