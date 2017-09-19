Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kayıp kişi sulama kanalına düşen aracında ölü bulundu

Şanlıurfa'da 3 gündür kayıp olan 43 yaşındaki İbrahim Yıldız, sulama kanalına düşen aracında ölü bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 gündür kayıp olan kişinin cesedi sulama kanalına düşen aracında bulundu.
 
Alınan bilgiye göre, tütün satan İbrahim Yıldız (43), 3 gün önce otomobiliyle Ceylanpınar ilçesine gitti.
 
Yıldız'ın eve dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. 
 
Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, Yıldız'ın otomobilini Ceylanpınar'a 25 kilometre uzaklıktaki Yazgüneşi Mahallesi'ndeki sulama kanalında buldu. 
 
Kanaldan çıkarılan otomobildeki Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 
 
Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tem otoyolunda 5 araçlı zincirleme kaza

Tem otoyolunda 5 araçlı zincirleme kaza

Spartalılar' dan kalan yılanlı sütun İstanbul'da

Spartalılar' dan kalan yılanlı sütun İstanbul'da

Komandolar nefes kesti

Komandolar nefes kesti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA