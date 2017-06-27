41 yıldır 1050 derece sıcakta altın eritiyor

Manisa'da yaşayan Feridun Fikri Özer, ömrünün 41 yılını 1050 derecelere varan sıcakta altın eritmekle geçirdi. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde hurda ve külçe altınları bilezik haline getiren Feridun Fikri Özer, mesleğine 15 yaşında başladığını belirterek, şimdi 18 kişiye iş verdiğini söyledi. Yıllardır altına şekil vermek için emek harcayan Özer, 1050 dereceye varan sıcakta altını şekillendirmenin zor olduğunu ancak artık alıştığını anlattı. Özer şöyle konuştu:

"1976 yılında 15 yaşındayken beni bir kuyumcunun yanına çırak olarak verdiler. Mesleğe başladık, bir daha da bırakamadık. Önce İzmir'de işe başladım, ardından Manisa'ya taşındım. Sonra da böyle bir atölyeye sahip oldum. Altın eritmek çok zor bir iş. Ciddi ter ve su kayıpları oluyor. Ama bu mesleği sevdiğinizde bir daha bırakamıyorsunuz" diye konuştu.

Bilezik imalatını anlatan Özer, şu bilgileri verdi:

"Dışarıda toplanan hurda bilezik ve külçe altınları tel bilezik haline çevirerek kuyumculara veriyoruz. Altınları bin ile 1050 derecede eritip tezgahlarda genişlik ebatlarına göre şekillendirip, elle kesiyoruz. Ardından kaynak yapıyoruz. Büyütme makinesi dediğimiz makinelerde altınları geçirip modellerin özelliklerine göre gramlarını ayarlıyoruz ve genişliklerine göre kenarlarını kesiyoruz. Daha sonra bileziklere işlemlere başlıyoruz. Zemin dediğimiz astar işlemi yapılıyor, ağartma dediğimiz sistemi uyguluyoruz. Son olarak CNC ve manuel makinelerde üzerlerine işleme yapıyoruz. Bilezikleri parlatıp toptancılara teslim ediyoruz."